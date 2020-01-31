Китайский Чернобыль: как выглядит сейчас Ухань, откуда пошла эпидемия коронавируса

Фото: hi-tech.mail.ru
Китайский город Ухань, где вспыхнула эпидемия нового коронавируса, уже больше недели закрыт на карантин. В городе не ходит общественный транспорт, люди стараются без острой необходимости не выходить на улицу, многие магазины из-за невостребованности закрываются.
Днем здесь можно увидеть лишь несколько машин на дорогах, редких пешеходов в медицинских масках и работников коммунальных служб, – пишет mail.ru.
По последним данным, от вируса погибло 213 человек, количество заболевших подбирается к 10000.
Комментарии
Обратите внимание на дорожную инфраструктуру! Вот где четко видно, что власти очень ответственно подходят к безопасности дорожного движения! Наши чиновники, депутаты и президент только языком треплют...
Конечно, сделали фото, в 4 утра, когда все спят.
В Китае многолюдно уже с 5 утра, так что вывод - людям запретили выходить на улицы
они летучих мышей этих жрали чтоли
живут же люди...
09:49
Че? Живут же люди?
В этом китайском городе 11 млн только прописанных, плюс 5 млн приезжих.
Развязки увидел? Так если там развязок не сделать, они тупо передвигаться по городу не смогут. Посмотри на Барнаул с 6 сотнями тысяч народу и какие тут пробки, а теперь представь 15 млн человек в одном месте - это 25 барнаулов.
31.01.2020 10:10
- гость -
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И что? Барнаул не имеет права на развязки?