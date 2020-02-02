В Бийске распространяются ложные сообщения о зараженных коронавирусом

В социальных сетях распространяется ложное сообщение о том, что в отделение бийской Центральной городской больницы поступил пациент, зараженный коронавирусной инфекцией.

Главный инфекционист Бийска Лариса Фоминская отметила, что это информация – фейк. В настоящее время в Бийске нет ни одного человека, зараженного новым видом коронавируса, пишет "Бийский рабочий".

Медики отмечают, что возможность проникновения вируса в регион крайне мала.