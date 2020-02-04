Энтузиаст предложил построить новую трамвайную линию в центре Барнаула

Построить в центре Барнаула новую трамвайную линию предложил сотрудник МУП "Горэлектротранс" Александр Нестеренко. По его мнению, это позволит значительно сократить время пути из новых районов города до центра.



По предложению Нестеренко новая трамвайная линия должна пройти вдоль пр. Строителей, от ул. Челюскинцев до пр. Красноармейского. Согласно расчетам специалиста, длина перемычки составит 1 километр 748 метров. При этом ширина двухпутных трамвайных линий на прямых участках составит 8,8 метра, а при отсутствии опор в междупутье – 7 метров, сообщает паблик "Барнаульский электротранспорт". Для большей провозной способности автор проекта рекомендует использовать состав из двух трамваев.



В итоге после строительства перемычки время пути из новых микрорайонов, ул. Попова и Власихинской, в центр время пути сократится на 15-20 минут (с 50-55 до 38-40 минут соответственно).

Стоимость работ составит около 140 млн рублей. В сообществе считают, что найти средства на строительство этой линии администрация города может, если примет участие в конкурсе на получение финансирования из какой-либо федеральной программы.