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Энтузиаст предложил построить новую трамвайную линию в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Длина перемычки составит почти два километра
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Построить в центре Барнаула новую трамвайную линию предложил сотрудник МУП "Горэлектротранс" Александр Нестеренко. По его мнению, это позволит значительно сократить время пути из новых районов города до центра.

По предложению Нестеренко новая трамвайная линия должна пройти вдоль пр. Строителей, от ул. Челюскинцев до пр. Красноармейского. Согласно расчетам специалиста, длина перемычки составит 1 километр 748 метров. При этом ширина двухпутных трамвайных линий на прямых участках составит 8,8 метра, а при отсутствии опор в междупутье – 7 метров, сообщает паблик "Барнаульский электротранспорт". Для большей провозной способности автор проекта рекомендует использовать состав из двух трамваев.

В итоге после строительства перемычки время пути из новых микрорайонов, ул. Попова и Власихинской, в центр время пути сократится на 15-20 минут (с 50-55 до 38-40 минут соответственно).

Стоимость работ составит около 140 млн рублей. В сообществе считают, что найти средства на строительство этой линии администрация города может, если примет участие в конкурсе на получение финансирования из какой-либо федеральной программы.

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Комментарии

4.02.2020 11:28
123

так была же эта перемычка если я правильно помню...

4.02.2020 11:30
- гость -

Они город от снега не в состоянии очистить, а тут о новой ветке трамвая разговор. Тут старые трамваи скоро сгниют и рельсы не понадобятся.

4.02.2020 11:35
- гость -

спасет только метро

4.02.2020 11:36
Filin

Мост на Новом рынке построили, а трамвай по нему так и не пустили

4.02.2020 11:42
- гость -

коль трамваи сгниют, можно на дрезине по рельсам

4.02.2020 11:45
- гость -

Filin, там сразу было понятно, что это обычное воровство бюджета. Вы только представьте куда денется трамвай проехав по этому путепроводу?

4.02.2020 11:46
- гость -

А сколько новый трамвай стоит?

4.02.2020 11:46
- гость -

Построить в центре Барнаула новую трамвайную линию предложил сотрудник МУП "Горэлектротранс" Александр Нестеренко.

Ох Саша, Саша... Ты уже позабыл, что это предложение еще 10 лет назад в администрацию подавали? И толку не было. Да и сейчас на 99% не будет.

4.02.2020 11:46
!

там негде умещать эти 7-8 метров, барнаул город идиотов и это не новость

4.02.2020 11:47
АБОРИГЕН

4.02.2020 11:35
- гость -
Метро избыточно для Барнаула по своей производительности и цене прокладки линий. Достаточно и трамвая.

4.02.2020 11:53
- гость -

А Я хочу метро!

4.02.2020 12:07
- гость -

Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Племя слесарей Полесовых множится и множится...

4.02.2020 12:09
гость

Через "Галлактику" рельсы проложить?

4.02.2020 12:18
- гость -

4.02.2020 11:45 - гость -
Вы только представьте куда денется трамвай проехав по этому путепроводу?
Вообще-то он должен был ехать по Калина до С-Западной, а там по имеющимся рельсам. А с Ленина полностью убрать.

4.02.2020 12:29
- гость -

Можно пустить трамваи по Молодежной с Красноармейского до Челюскинцев. Для автомобилей движение по Молодежной закрыть перед Челюскинццев, там дорога узкая.

4.02.2020 12:30
Митенька ржевский

Какой ещё трамвай? Вы что так негосударственно мыслите? А очередное вливание в музей на Октября? А очередной ремонт террас на Горе? А храм на Спартака?
Никаких трамваев! Ишь ты, как все горазды в чужой карман заглядывать... Без вас знаем, куда гранты пилить осваивать надо! Тут второго Осеменителя не на что поставить, а им, смердам, трамвай подавай!

4.02.2020 12:31
Митенька ржевский

4.02.2020 12:29
- гость -
***
Ты, лучше не по Молодёжной, а по своей родной Мухосранской травай пусти! На Молодёжной этого счастья не надо!

4.02.2020 12:34
- гость -

11:46, и главные идиоты, те, кто дает разрешение на текущую застройку.

4.02.2020 12:36
- гость -

Все, решено, назло Митьке трамваю быть на Молодежке.

4.02.2020 13:10
- гость -

Вот по Молодежке как раз было бы хорошо, там активно застраивают райончик, и чтобы добраться в центр надо круги на ОТ нарезать, а траНвай как раз бы и им помог

Давайте поможем Александру пробить это предложение!

4.02.2020 13:15
- гость -

Это вид транспорта устарел.

4.02.2020 13:20
- гость -


4.02.2020 12:18
- гость -
Совсем дурной? А по Ленина на чем будет народ ездить?

4.02.2020 13:21
- гость -

Заменить на троллейбусы. Самый дешевый вариант. И проезжая часть увеличится .

4.02.2020 13:22
- гость -


4.02.2020 13:15
- гость -
Может это ты молод еще для него?

4.02.2020 13:29
- гость -

Вам 140 Лямов некуда израсходовать?
Какой смысл в этой перемычке? Сократить время в пути с выселок до центра?
А никто не подумал, что негде эти рельсы размещать, только у проезжей части забирать? А тогда вообще финиш настанет. А сотрудник МУП не в курсе, как останавливается движение всех трамваев в случае поломки одного? Это такое движение нам предлагают?
Весь этот електрический транспорт надо поерить. Рельсы и трамваи на металлолом, это деньги. Расширится проезжая часть на самых нужных городских магистралях, что тоже одно добро. Представьте как поедет та же Власихинская или Красноармейский. Плюс офигенная экономия на электроэнергии. Сэкономленные средства можно пустить на расширение узких транспортных артерий, например путепроводы над жд путями, строительство виадука в районе Красноармейский - Исакова через Осипуху.

4.02.2020 13:42
- гость -

Это проблемы не решит. По Советской армии от Коммунаров до Павлика трамвай ползет по утрам со скоростью общей с автомобилями пробки, т.к. при реконструкции Советской армии не захотели расширить мост через Пивоварку и там дорога сужается до одной полосы, соответственно со второй полосы все едут одним колесом по трамвайной линии. Проблема в количестве полос для переезда через жд пути, а там их всего 7 в каждую сторону соответственно по Калинина, Ленина и Строителей, это если не считать Ленточный бор с Кутузова. Если уберут трамвай на новый мост в районе Нового рынка, то добавится еще по одной полосе, что тоже погоды не сделает. Так что, либо у нас делают переход под жд вокзалом, либо всё будет по прежнему.

4.02.2020 13:58
- гость -

4.02.2020 13:42
- гость -
___
Лол.
Выгнать видимо надо жоповозки с трамвайных путей, не?
Трамвай - единственный выход из тупика с общественным транспортом. Идея прекрасная.
И вообще от вокзала до аэропорта должен ходить скоростной комфортный трамвай. Он спасет всех.

4.02.2020 14:21
месный

ну разнылись водятлы, узбагосйтесь

4.02.2020 14:23
- гость -

Только переход на новые троллейбусы. Трамвай 19 век. Троллейбусы могут двигаться и на аккумуляторах.

4.02.2020 14:26
- гость -

4.02.2020 13:20 - гость -

Совсем дурной? А по Ленина на чем будет народ ездить?
Я не дурной, а так предлагалось, а по Ленина на автобусах и троллейбусах. В принципе, это могло бы разгрузить мост на Н.рынке.

4.02.2020 14:27
- гость -

Метро, переход чз жд . Очень дорого. Такие средства не дадут.

4.02.2020 14:30
- гость -

Родители живут на Молодежной рядом с Ядринцеским, жалуются, что нет транспорта, пешком далеко идти до остановки.

4.02.2020 14:34
- гость -

Если транспорт не идет к вам идите вы к транспорту, столько вариантов по улучшению , выбирай любой, переезд, мена и пр.

4.02.2020 14:40
Змей

гостю 12-18, а что на Ленина ездить не на чем? Там есть автобусы. Не хочешь на автобусе и любишь электротранспорт? Едь на троллейбусах.

4.02.2020 15:32
месный

4.02.2020 14:23
- гость -

троллейбусы подвержены пробкам, а трамвай едет по своим рельсам

4.02.2020 15:33
месный

4.02.2020 14:40
Змей

автобусы и троллейбусы хорошо по пробкам стоят

4.02.2020 15:39
- гость -

Вроде бы как раз место для путей на газоне вдоль частного сектора оставили, так со свечкой подкачали.
Можно слияние ближе к галактике сдвинуть и все поместятся

4.02.2020 15:42
- гость -

Интересно, что строитель сможет предложить для Энтузиастов?

4.02.2020 16:45
маруся брага

европа делает ставку на общественный электротранспорт, выделенкии для автобусов
а тут водители опять разнылись


другой вопрос что этого не будет примерно лет сто

4.02.2020 16:49
- гость -

Отличное предложение! В нормальных городах поняли, что личный автотранспорт - это тупик развития и делают ставку на общественный транспорт, в частности рельсовый. А умело расставляя акценты в транспортной инфраструктуре, влияют на престижность районов и цены на недвижимость.
А у нас...
Но не все же дураки?

4.02.2020 16:55
- гость -

Для 14:23
А аккумуляторы где брать?
А сколько времени занимает зарядка аккумулятора?
А сколько времени троллейбус способен двигаться на аккумуляторе?
А сколько есть зарядных станций для таких аккумуляторов?
А сколько стоит создать инфраструктуру для эксплуатации аккумуляторных троллейбусов?
А срок эксплуатации аккумулятора - это сколько?
А отработавший свой срок аккумулятор куда девать?
А давайте ознакомимся с опытом городов, которые сначала внедрили у себя эту "передовую" идею, а потом почему-то от неё отказались.

Ну, и народная мудрость, для закрепления материала: гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

4.02.2020 17:00
Правдофил

Месный
А если рельсы положить на уровне асфальта, то в пробке еще и трамвай будет стоять.

4.02.2020 17:04
Правдофил

Если делать перемычку от Челюскинцев до Красноармейского по Строителей, то сразу лучше сделать перемычку от Попова до Строителей по Павловскому тракту. И будет не Павловский тракт, а Павловские трамвайные пути. А авто можно в один ряд реверсом пускать.

4.02.2020 17:45
месный

4.02.2020 17:00
Правдофил

А нефиг рельсы в ровень с асфальтом делать

4.02.2020 18:42
- гость -

4.02.2020 13:29
Ты такой умный я бы тебя сером назначил.
Твои идеи помогли бы мне, наконец, решиться на то, чтобы свалить с этого города.

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