Адвокат Алексея Белобородова: свидетели изменили показания в пользу подзащитного

Свидетели изменили показания в пользу обвиняемого во взятке и растрате особо крупной суммы бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщил адвокат Белобородова Олег Горохов.
Юрист утверждает, что людей заставлял обличать чиновника некий "сотрудник ФСБ", который к тому же "проводит оперативную работу, хотя сам является свидетелем по тому же делу".
"Часть из них официально признается в том, что ложные показания у них "выбили" под давлением, угрозами или обманом, часть – говорит об этом в приватных беседах, – подчеркнул Горохов. – Но все без исключения от показаний против подзащитного на суде отказались".
По словам юриста, о некоторых моментах, которые люди засвидетельствовали изначально, они попросту не могли знать. Другим же свидетелям приписывают действия, которые они не могли совершить, утверждает адвокат.
Например, бухгалтер, согласно материалам дела, сама отнесла документы в управление ФСБ, тогда как на самом деле их изъяли при обыске, уточняет Горохов.
"Другой свидетельнице угрожали через отца, работающего в гараже администрации. Сотрудник ФСБ заявил ему, что его дочь "из Москвы будет этапирована в Барнаул", если не изменит показания в нужную сторону, – перечисляет Горохов. – Еще одному предпринимателю родом Азербайджана тот же сотрудник угрожал депортацией, хотя это невозможно – человек является гражданином России с 1991 года".
Как ранее сообщал amic.ru, Белобородову инкриминируют то, что в 2013 году он обратился к знакомому предпринимателю с предложением оказать услугу, выражающуюся в том, что компания бизнесмена станет единственным подрядчиком на объектах, подведомственных Управлению делами губернатора и правительства.
За это, как сообщало следствие, чиновник якобы получил взятку на сумму, превышающую 3,6 миллиона рублей. При этом речь идет не о деньгах, а о бесплатном строительстве и ремонте объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому.
Кроме того, в Следственном комитете указывали, что бывший руководитель управления делами растратил более 32 миллионов рублей бюджетных средств. В данном случае финансировались работы по строительству и ремонту объектов, а также по благоустройству территорий. Однако эти работы, как указывали в СКР, по факту не выполнялись либо обходились намного дешевле.
Отметим, что Белобородов своей вины не признает. Судебный процесс по делу о взятке и растрате продолжается.
Комментарии
Да ну, щас прям разрыдаемся от пушистости Белогородова.
Они его два года или три судят?
И имение в Горном ему подарили от чистой души... А по делу - большинство свидетелей показания дают под тем или иным давлением, ибо никому не хочется ходить по следователям или судам. Ну нет у людей такого глубочайшего "чувства гражданской ответственности". Но это совершенно не означает того, что эти показания являются заведомо ложными. Эти адвокаты проявляли бы такое рвение, когда защищают бесплатно малоимущих.
А директор строительной компании пошел на сделку со следствием тоже под давлением?
А приватные беседы у нас нынче тоже приравниваются к показаниям?
Жрите друг друга, пауки в банке
В подробных случаях суд относится критически к новым показаниям, основываясь на прежних показаниях. Если судье не занесут, так и будет. Удивительно другое, почему на скамье один Белобородов? Где подельники с администрации?
опечатка - правильно "в подобных случаях"
кто еще больше приносит вреда обществу, взяточник или фсбшник? ну и методы!
Ага, а зачем нам слушать песни адвоката Белобородова?
Олежа Горохов за деньги работает на обвиняемого? За деньги. Деньги, кстати, грязные, что следует из обвинения следствия. Олежа, совесть то есть?
Ты бы своему подопечному явку посоветовал, чистосердечную))) а за сделку со следствием, и помощь в изобличении сами знаете какого юриста, ему бы и срок минимальный дали)
Но нет, Олежа дельных советов подсудимому не даёт, он наоборот, обостряет, идёт в интернет-помойку Ходорковского (сипирь-реалии - это проект вора Ходора), и там натягивает сову на глобус. Типа фсбшники вынудили дать показания.
Конечно вынудили) никто по собственной воле в своих преступлениях почему то не сознается)
Для персонажа «Фак’ю» в 16:35
Либерда вшивая, наибольший вред обществу приносишь ты и тебе подобные.
Вы готовы и взяточников отмазывать лишь бы плюнуть в сотрудников правоохранительных органов.
4.02.2020 16:50
- гость -
а в органах взятки по твоему не берут ни разу, ага? Про найденные лярды то у одного то у другого - не неслышал?
А Чумаков где? Почему он молчит?
А чумаков нажрался скверного вина отсыхает. После его провала с наркополицаями денег ему больше не несут.
Ну уж если нажрался, то наверное все же деньги есть, коллега! Не гоже Вам в чужой карман взглядывать, да и зависть страшный грех. Что же касается наркополицейских, то там вообще то по пяти людям оправдательный и из его парней двое. Вы то сами наверняка из злобных 50-ов или кто из обиженных из СУСКа. А потому глушите плохой самогон и не просыхайте, если здоровье вообще есть.
Дорогие читатели, все что сообщил Олег Горохов является правдой. Бедой нашего следствия по прежнему является то, что они формируют не историю событий от показаний и доказательств, а в начале из своего уровня понимания жизни и порой весьма скромных познаний "рисуют" себе в голове некую модель, а потом "за уши, хвост и рога" подгоняют к этой модели показания людей, "рисуют" документы, попутно удаляя из дела то, что мешает их версии и т.д. Вот от того только в суде с приложением аудиозаписи, сделанной свидетелем для своей безопасности выясняется, что допроса как такового не было и его заставили подписать готовый текст с самыми фантастическими измышлениями. Некоторые во время допроса в Барнауле, на деле были весьма далеко за его пределами, другие вообще никогда и ни при каких условиях не могли знать и даже предполагать то, что изложено в протоколе. Ведь согласитесь, что псарь никак не может знать, что делает царь, тем более что они даже в разных местах находятся физически. А по протоколам допросов, любой клерк знает до номеров платежек, что делает главный бухгалтер. В суде также "всплывают" документы, которых по версии следователя никогда не существовало, а они как не странно были всегда и даже отражены во всех базах данных. А недавно вообще выяснилось, что следователи научились просто перешивать изъятые бухгалтерские документы, с которыми под фото ранее все знакомились и переименовывать их, просто наклеив поверх иную бумажку. Да еще таким образом, что по итогу они вообще не могли быть использованы, ведь следователи не витают регламентов и Законов АК. Что же касается заявлений и т.д., то согласно закону, все это может быть реализовано только после принятия итогового решения по делу в рамках ч. 3 ст. 303 УК РФ - фальсификация доказательств лицом, осуществляющим предварительное расследование. Это же азбука Закона. Вот от того такое интервью наверное и получилось.