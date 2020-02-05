В России ожидают дефицит чеснока из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса может возникнуть дефицит чеснока на прилавках российских продуктовых магазинов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). По данным экспертов, из-за коронавирусной инфекции российские торговые сети начинают отказываться от импорта китайских продуктов питания.

Сообщается, что чеснок является наиболее зависимым продуктом от импорта из Китая, так как 80% всех его поставок происходит именно оттуда. В исследовании указывают, что цитрусовые, замороженная рыба и некоторые овощи также входят в топ-5 российского импорта из Поднебесной, но наибольших трудностей стоит ожидать именно с чесноком.

Общий импорт чеснока составляет около 50 тысяч тонн, а основной объем производится в подсобных и фермерских хозяйствах.

"На практике это означает, что в случае перебоев с китайскими поставками чеснок из сетевых магазинов на какое-то время исчезнет", – отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

По мнению эксперта, российское производство чеснока начнет расти только в 2021 году: к этому времени Россия сможет переключиться на поставки из других стран только частично.

Напомним, вспышку неизвестного ранее типа коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в конце декабря 2019 года в городе Ухане. По последним данным, число зараженных превысило 24 тысячи человек, а число жертв стремительно приближается к пяти сотням.