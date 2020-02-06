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Как получить страховую выплату в полном размере и за минимальный срок

, ИА "Амител"
Кто поможет получить страховую выплату

Когда люди страхуют свою жизнь или ответственность, они часто уверены, что все основное уже сделано для получения страховой выплаты.  

Но на практике многие сталкиваются с тем, что получение средств в полном объеме по какой-то причине невозможно либо требует усилий, о которых они даже не догадывались. Все дело в том, что вопросы страховых выплат лежат в правовом поле, а рядовой житель нашей страны зачастую мало что знает о том, как распоряжаться своими правами.

На это обратили внимание в компании "Страховой помощник" и разработали комплекс услуг, помогающих потерпевшим, получившим травмы и потерявшим близких, получать положенные им выплаты в полном объеме и за минимальный срок.

Бесплатные консультации

В первую очередь, сотрудники компании проводят бесплатные консультации, разъясняют, как действовать в том или ином случае, ведь каждое происшествие может иметь множество нюансов. Для того чтобы вникнуть в тему, на сайте "Страхового помощника" предусмотрены разделы по разным случаям, где по шагам расписан порядок действий. Также можно вызвать страхового помощника прямо в больницу, ведь чем быстрее начнется сбор необходимых документов, тем быстрее можно будет получить выплату и направить ее на лечение. Такой подход позволяет повысить общую грамотность населения в вопросе получения страховых выплат и подготовить пострадавшего к подаче документов в страховую компанию лично.

В компании отмечают, что привыкли смотреть на проблему по-человечески, а не только с точки зрения юридических аспектов. Так взаимодействие получается взаимовыгодным, в том числе для страховой компании, ведь клиент, получивший консультацию правильно и в полном объеме, подготовит все необходимые документы, обезопасив тем самым себя и страховщика от лишней документальной волокиты.

В "Страховом помощнике" работает целая команда специалистов, готовых не только проконсультировать, но и взять на себя весь процесс по сбору документов и контактированию со страховой компанией плоть до полного завершения процесса и получения выплаты пострадавшим.

Прозрачная система оплаты услуг

Важный момент: оплату за свои услуги страховые помощники берут только после получения денежных средств на счет клиента. Так все участники процесса будут уверены в том, что дело действительно будет доведено до конца с максимально результативным исходом. Это выгодно отличает "Страхового помощника" от теневого сектора с так называемыми "черными юристами", которые обычно действуют в своих интересах, а не в интересах пострадавшего и страховой компании. Они могут брать предоплату без гарантий результата, а сумма их вознаграждения может достигать до 50% от суммы выплаты. Стоит ли говорить, что работать с такими посредниками просто невыгодно.

В "Страховом помощнике" придерживаются совсем других принципов, ведь в компании понимают, какая моральная ответственность лежит на них. Именно поэтому работа выстроена очень прозрачно, легко спрогнозировать результат и затраты на сотрудничество: стоимость услуг составляет всего 10% от суммы выплаты, какой бы она ни была.

Для подтверждения профессионализма компания прошла добровольную сертификацию профессиональной деятельности и готова раз от раза доказывать свой высокий стандарт. Помогает в этом и накопленный годами опыт и постоянное отслеживание изменений законодательства и современных судебных практик. Свои знания специалисты применяют не только на практике, но и охотно делятся ими – если у вас есть вопросы по страховой выплате, вы можете позвонить по бесплатному номеру 8 800 222-95-75 прямо сейчас или оставить заявку, вам перезвонят и дадут исчерпывающую консультацию по вашему вопросу.

Полезная информация

Частью услуг "Страхового помощника" можно воспользоваться дистанционно и совершенно бесплатно. На сайте представлен ряд сервисов, которые помогут вам пролить свет на ряд вопросов:

  • Проверить расчет страховой выплаты при причинении вреда здоровью в результате ДТП, чтобы убедиться, что при расчете в страховой компании не допустили ошибку.
  • Пригласить страхового помощника для получения консультации. Если из-за полученной травмы ограничены в передвижении, специалист приедет по месту лечения и расскажет о ваших правах.
  • Найти свое ДТП в базе "Страхового помощника". В ней содержатся уже проанализированные происшествия, что позволяет выдавать полноценную информацию в очень сжатые сроки. Обратиться можно даже если ДТП произошло несколько лет назад.

И хотя в компании видят миссию в том, чтобы помогать пострадавшим, в первую очередь "Страховой помощник" выражает надежду, что ни вам, ни вашим близким не придется попадать в такие ситуации.
"Страховой помощник"
г. Барнаул, пр. Социалистический, 59
Тел.:8- 800- 222-95-75
Сайт: страховойпомощник.рф 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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