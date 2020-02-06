Звезда сериала "Великолепный век" получил серьезный тюремный срок за ряд преступлений

Аднана Коча приговорили к 18 годам и 8 месяцам тюрьмы. Он был признан виновным в совершении ряда преступлений, пишет "Лента".

Звезда сериала "Великолепный век" осужден за сопротивление полиции, захват заложников, умышленное причинение вреда здоровью и незаконное хранение оружия. Актера и пятерых подозреваемых арестовали в 2018 году. Утверждается, что они сопротивлялись, взяли в заложники сотрудников полиции и ранили шестерых из них.

Кроме того, актер пытался уничтожить доказательства того, что он употреблял наркотические вещества.

38-летний Аднан Коч известен по роли Бехрама-паши в "Великолепном веке".