Самая красивая женщина в мире соблазняет подписчиков

Американская супермодель Белла Хадид, которую осенью прошлого года признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала в своем Instagram пикантное видео в бикини.
Знаменитость порадовала поклонников фотографиями и видео с отдыха на море, где она позирует и танцует в леопардовом бикини. В ногах у Хадид лежит подруга Джесси Джо Старк, которая сделала часть снимков.
На момент написания новости запись набрала больше 1,2 миллиона просмотров, а количество подписчиков самой красивой женщины в мире составляет 28 миллионов.
Напомним, внешность 23-летней модели Беллы Хадид назвали самой близкой к совершенству: пропорции лица знаменитости на 94,35% от идеала.
Комментарии
Безсисечное создание. Какой эталон женской красоты???
6.02.2020 09:56
- гость -
Вам надо до колен?)))
Ваш эталон в Африке живёт)))))
Да сисечки у нее есть, нормальные на мой взгляд, больше и не надо. Мы ж не в коровнике живем, там только нужно большое вымя.
Насчет самой красивой конечно загнули, явно не потянет она.
....да уж. так себе.
Может и не самая красивая, но она реально красивая. И с фигурой полнейший оллрайт!
Понятно, что у всех свой вкус.
Мне она нравится.
Другие могут предложить свои кандидатуры на звание самой красивой)
Тут недавно половина местных дгочеров за Водонаеву топили. Наверное, ее считают красивой. А как по мне, то Водонаева обычная вокзальная шалашовка.
6.02.2020 11:30
- гость -
Водонаева красавица ? Да ну нафиг, я столько не выпью