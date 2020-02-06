Самая красивая женщина в мире соблазняет подписчиков

Американская супермодель Белла Хадид, которую осенью прошлого года признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала в своем Instagram пикантное видео в бикини.

Знаменитость порадовала поклонников фотографиями и видео с отдыха на море, где она позирует и танцует в леопардовом бикини. В ногах у Хадид лежит подруга Джесси Джо Старк, которая сделала часть снимков.

На момент написания новости запись набрала больше 1,2 миллиона просмотров, а количество подписчиков самой красивой женщины в мире составляет 28 миллионов.

Напомним, внешность 23-летней модели Беллы Хадид назвали самой близкой к совершенству: пропорции лица знаменитости на 94,35% от идеала.