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Доверяй и проверяй. Как выбрать кредитно-потребительский кооператив

, ИА "Амител"
Интервью с экспертом КПК "СД Финанс"

Современный рынок финансовых услуг в России существует относительно недолго и до сих пор неустойчив. Особенно в направлении микрофинансирования. Кредитно-потребительские кооперативы – одни из самых "старых" участников этой системы, они активно работали еще в дореволюционной России. Но в лихие 90-е весьма подрастеряли доверие населения. И сегодня можно столкнуться с мошенниками, маскирующимися под КПК. Как их "вычислить", как выбрать надежный кооператив порталу amic.ru рассказала начальник отдела по работе с клиентами кредитно-потребительского кооператива "СД Финанс" Яна Стяжкина.

– Яна Андреевна, недоверие к кооперативам все еще остается?

– Да, к сожалению, уровень доверия к КПК действительно низкий – не более 10% населения. И вы верно говорите, что это связано с большим количеством финансовых пирамид, которые маскируются под кооперативы и предлагают очень сомнительные услуги. Они идут на все, чтобы заполучить клиентов.

Конечно, в этих условиях нормальным компаниям работать не просто. Но, знаете, это касается не только КПК. Есть и недобросовестные банки, и микрофинансовые организации, подсовывающие клиентам грабительские условия кредитов, и откровенные пирамиды-однодневки.

Но при этом есть одна важная для нас тенденция, которая свидетельствует о том, что кооперативы ждет большое будущее. Банки сейчас уже не так держатся за клиентов: замораживание и блокировки счетов, навязывание страховки.

В КПК такого не бывает. Во всяком случае, в нашем мы гарантируем, что средства клиентов не будут заморожены, все деньги выплачиваем сразу по требованию. Вот я об этом и говорила: в хороших кооперативах работа с клиентами не поставлена на поток, мы подходим индивидуально к каждому пайщику.

– Кто контролируют вашу деятельность? Вообще, насколько строги условия вашей работы?

– Контроль очень серьезный. Во-первых, это Центральный банк, который работает с КПК по специальному федеральному закону. ЦБ устанавливает ставки по сбережениям, и они должны составлять не более 1,8% от ключевой ставки, которая сегодня – 6,25% годовых. Таким образом, 11,25% – максимальная ставка, которую может предложить любой КПК для своих пайщиков.

И, во-вторых, все кооперативы должны входить в саморегулируемую организацию (СРО), которая также контролирует нашу деятельность в целом, вырабатывает стандарты и правила работы, следит за финансовой отчетностью. А при убытках или отрицательной финансовой отчетности накладывают запрет на деятельность.

Мы, например, работаем с СРО "Кооперативные финансы", в которой, кстати, есть резервный фонд.

– Резервный фонд – это что? Гарантия сбережений?

– Да, и это очень важно. Кроме того, в "СД Финанс" все сбережения застрахованы в полном объеме. Это главный принцип нашей работы. А еще мы сотрудничаем с некоммерческой кооперативной организацией "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования", можно сказать, что это дополнительная гарантия.

– И все-таки, как понять, что КПК работает по закону и как вычислить мошенников?

– Главное – перед выбором КПК хорошо все проверить. Тут ничего сложного.

Если вы обратились в кооператив, имеете полное право ознакомиться с документами: свидетельство о  вступлении в саморегулируемую организацию за порядковым номером, свидетельство и лицензию, а также договор со страховой компанией, где застрахованы сбережения.

Вам должны ответить на все ваши вопросы, не стесняйтесь их задавать. Я напомню, что кооператив, в отличие от банка, открыт для своих клиентов, вплоть до финансовой отчетности. Мы в "СД Финанс" по первому требованию нашего пайщика предоставляем всю финансовую отчетность. Более того, каждый член кооператива имеет возможность участвовать в распределении прибыли.  

Также вся информация должна быть указана на сайте кооператива.

Затем нужно проверить кооператив на сайте Центробанка, там есть государственный реестр кредитных кооперативов. Просто убедиться, что КПК там есть. Потом заходите на сайт СРО (на которую ссылается кооператив), там тоже есть все списки. И это не просто наименование, а вся история КПК: нарушения, предписания.

Не поленитесь почитать отзывы в интернете, статьи об этих компаниях.

И, конечно, важно, что это за КПК, на чем основана его доходность. Например, "СД Финанс" входит к группу компаний строительных компаний. Мы образованы на стабильном бизнесе в сфере производства и строительства. И, кстати, клиенты могут пользоваться скидками и льготами всей группы компаний, а также наших партнеров.

А вот несколько признаков того, что компания – мошенник:

  • Вам предлагают более высокую ставку (повторюсь, сейчас это 11,25%, но меняется в зависимости от ключевой ставки). Это просто запрещено законом.
  • Предлагают обналичить материнский капитал и другие подобные манипуляции. Это тоже не законно. Есть даже прецеденты, когда семьи лишали капитала из-за махинаций с ним.
  • Обещают за вступление дорогие подарки.

– Представим ситуацию, у человека есть некоторая сумма денег. Как ему понять, на какой срок лучше положить, под какие проценты?

– Это зависит от конкретной ситуации: как скоро он хочет снять средства, вероятные форс-мажоры, насколько большая сумма и как много хочет заработать. Если это первый вклад, то сначала можно положить на небольшой срок.

Тут как раз огромную роль играют сотрудники КПК, которые должны все подробно рассказать.

Например, в "СД Финанс" есть тариф "Пенсионный" с максимальной годовой ставкой 11,25% по сбережениям, возможностью частичного снятия денег и ежемесячного получения процентов. Тариф позволяет расторгнуть договор досрочно, сохранив проценты. Действует только для пенсионеров. 11,25% – очень хороший процент, учитывая, что в банках обычно он в два раза меньше и весь уходит на инфляцию.

Есть много других тарифов с разными условиями.

Конечно, деньги надо вкладывать. Хотя бы ради их сохранения от обесценивания.

КПК "СД Финанс" находится по адресу:
г. Барнаул, проспект Ленина, 130.
Режим работы: понедельник-пятница – с 10:00 до 19:00, суббота – с 10:00 до 16:00.
Телефон: 8-800-511-23-20.
Сайт: sdfinance.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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