Послеродовая депрессия. Как распознать и что делать. Инфографика

Ученые выяснили, что общий наркоз во время проведения кесарева сечения увеличивает вероятность развития послеродовой депрессии у женщин. Послеродовая депрессия – актуальная проблема, с которой сталкивается большое число современных мам. Родственники часто относятся к послеродовой депрессии как к обычному капризу матери или чему-то несущественному, но врачи и психологи в один голос твердят, что игнорировать это состояние ни в коем случае нельзя: в состоянии депрессии женщина может причинить вред и себе, и ребенку. Как распознать послеродовую депрессию и как с ней справиться – смотрите в инфографике amic.ru.

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