АлтГУ стал лидером в медиаиндексе университетов России

Команда информационно-просветительского проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" подвела итоги исследования "Медиаиндекс университетов – 2019". Алтайский государственный университет назван абсолютным лидером исследования, так как получил максимальное значение индекса по всей группе показателей.

В 2019 году МИА "Россия сегодня" в рамках специального проекта для пресс-служб вузов "Медиаиндекс университетов" провело исследование развития интернет-ресурсов и медиатактик университетов Российской Федерации в публичном информационном пространстве и ежемесячно информировало вузы по итогам данных замеров.

Индекс медиаактивности российских университетов составлен на базе открытых интернет-источников (русскоязычный сегмент) и учитывает такие показатели, как аудиторию сайта университета и количество упоминаний в новостных сообщениях электронных СМИ РФ, измеряемое по одной из ведущих поисковых систем России – Yandex.

Данные по аудитории сайта получены по показаниям функционала портала Similarweb.com, а интенсивность новостного поля – по разделу поиска новостных сообщений ресурса Yandex.ru. Периоды измерения были полностью синхронизированы и составляли полный календарный месяц.

Медиаиндекс затрагивал и активность вузовского сообщества в социальных сетях, проявляющуюся в переходах из социальных аккаунтов на официальный сайт и другие интернет-ресурсы вуза.

Нормализация результатов исследования производилась по двум отдельным группам: вузы проекта "5-100" и вузы проекта "Опорные университеты".

Синтетический индекс медиаактивности вузов, как указывают авторы проекта, разработан с целью дальнейшего воспроизведения результатов оценки отдельными вузами – участниками сравнения, а также с целью формирования вузами собственных целевых показателей. Разработчики отметили следующие общие результаты исследования:

устойчивый рост медиаактивности всех университетов проекта "5-100" и опорных вузов, т.е. рост общего числа публикаций в СМИ;

развитие брендов университетов и активный поиск самоподачи на российском и международном пространстве.

"Это закономерный успех университета по продвижению результатов своей работы в области образовательной и научно-исследовательской деятельности, объективная оценка высочайшего уровня социального влияния Алтайского госуниверситета. По данным системы мониторинга СМИ "СКАН-Интерфакс", АлтГУ в 2019 году вошел в десятку самых упоминаемых вузов России – более 31156 упоминаний в российских и зарубежных изданиях", – говорит начальник управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ Дмитрий Марьин.

По его словам, это не только показатель интенсивности работы управления, но и свидетельство системной деятельности университета по медиапродвижению.

Также Марьин отметил, что с помощью совета по информационному взаимодействию учебных подразделений АлтГУ, благодаря самоотверженной работе ответственных по медиаактивности на факультетах, в институтах и филиалах, ежегодному конкурсу "Бренд АлтГУ" университет стал узнаваем на вузовской карте мира. Новости о разработках вузовских ученых все чаще попадают в ленты крупнейших информагентств.

Абсолютными лидерами исследования (максимальное значение индекса по всей группе показателей) стали:

"Алтайский государственный университет" – в группе опорных университетов. "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (г. Москва) – в группе вузов проекта "5-100".

При этом АлтГУ стабильно лидировал в ежемесячных срезах проекта в течение года.

Вузы – лидеры исследования отмечены специальными сертификатами.