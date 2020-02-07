Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал "Известиям" о том, что из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары.

Ученый пояснил, что потепление способствует пробуждению насекомых, но из-за того что им нечего есть, они погибают. При этом нарушается пищевая цепочка, поскольку личинки комара входят в рацион питания рыб.

"Беспокоиться стоит о мальках и головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год", – отметил ученый.

По его словам, потепление сказывается на всех живых организмах.