Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал "Известиям" о том, что из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары.
Ученый пояснил, что потепление способствует пробуждению насекомых, но из-за того что им нечего есть, они погибают. При этом нарушается пищевая цепочка, поскольку личинки комара входят в рацион питания рыб.
"Беспокоиться стоит о мальках и головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год", – отметил ученый.
По его словам, потепление сказывается на всех живых организмах.
Комментарии
Ура.
Ну хоть какаято замечательная новость сёдне
Ага, комары они как чиновники и депутаты - их все больше и больше.
Это не про нас. Это про Москву и область. У нас и комары и мухи и ещё какая-нибудь дрянь будет обязательно
Срочно закон надо принять - убил комара - штраф!
Хотелось бы дожить до того времени, когда комара занесут в книгу исчезающих видов)) и фиг с ней, с этой рыбой)
А у нас, судя по количеству снега, комаров будет втрое больше, чем обычно.
Йес. Читайте туманность андромеды, там вообще все опасных животных повывели
Да врут они всё. Теплая зима наоборот позволит успешно перезимовать большему количеству комаров. Обилие снега создаст много затопленных территорий, что также благоприятно скажется на численности комаров. Если ещё добавить тёплое и дождливое лето...
меньше комаров - больше рыбаков - меньше рыбы
... меньше рыбы - больше комаров - меньше рыбаков
А что ученые из АГУ по этому поводу скажут?
Да вы чё, неужели?!!