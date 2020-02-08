Директор аэропорта Барнаула прояснил детали продажи объекта компании "Новапорт"

Строительство нового терминала площадью более 8 тысяч квадратных метров аэропорта Барнаула может произойти только за счет частных средств. На реконструкцию воздушных ворот Алтая необходимо почти 3 миллиарда рублей. Для реализации проекта решается вопрос о продаже аэропорта компании "Новапорт". Об этом в программе "Ваша партия" на "Катуни 24" рассказал директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.

По его словам, федеральные власти не будут вкладывают деньги в частные аэропорты. Известно, что 48% акций барнаульского авиапредприятия принадлежит компании "Новапорт". При этом государство готово выделить деньги только на ремонт взлетно-посадочной полосы. Речь идет о 2,6 миллиарда рублей.

Как пояснил Архипенко, площадь нового комплекса будет около 8 тысяч квадратных метров. Это в три раза больше существующего. Проект требует серьезного финансирования. Сейчас неизвестно, откуда будут выделены средства. Это и тормозит реконструкцию.

"Другого пути нет. Тогда частный инвестор не будет вкладывать средства. Но для этого нужно согласование краевого парламента. Нужно понять: собственники вместе будут реконструировать аэропорт или компания "Новапорт" самостоятельно", – пояснил Архипенко в эфире программы.

Ранее депутаты АКЗС уже одобрили продажу аэропорта. Также с такой инициативой выступал и губернатор региона Виктор Томенко.

После покупки в 2020 году компания "Новапорт" намерена вложить миллиарды в реконструкцию аэропорта. В частности, будет отремонтировано здание и построен новый международный терминал. На эти работы уйдет около 2,7 миллиарда рублей. Все работы будут завершены к 2024 году.

Также за два года планируют построить новую взлетно-посадочную полосу. На эти цели из федерального бюджета также будет выделено около двух миллиардов рублей. Скорее всего, власти края продадут холдингу контрольный пакет акций аэропорта.

Собственники авиапредприятия "Алтай", в структуру которого входит комплекс аэропорта, – администрация Алтайского края с 52% акций и компания "Новапорт" с 48%.