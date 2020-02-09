Джеки Чан пообещал заплатить 1 млн юаней тому, кто найдет лекарство от коронавируса

Джеки Чан на своей странице в социальной сети написал, что заплатит 1 млн юаней (чуть больше 9 млн рублей) тому, кто откроет лекарство от коронавируса, пишет НТВ.

"В эти дни я действительно тронут смелостью и решительностью людей в народной войне. Я жертвую маски, защитную одежду и постоянно ищу каналы поставок материалов, популяризирую знания о профилактике и контроле, пою и подбадриваю", – отметил актер.

Джеки Чан пояснил, что сумма, которую он предлагает, не такая уж большая, но он хотел бы видеть процветающие улицы и радующихся жизни людей.

Согласно последним данным, коронавирус унес жизни 725 человек, 2400 пациентов излечились. Всего в мире более 34 тысяч случаев заражения.