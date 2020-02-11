Директор фитнес-центра и известный спортсмен умер на Алтае от остановки сердца

Известный в Алтайском крае пауэрлифтер и фитнес-тренер Максим Медведев скончался в результате отрыва тромба. Информация о смерти спортсмена появилась в социальных сетях. До смерти 38-летний Максим работал директором известного в городе фитнес-клуба "Идеал-спорт". Похороны прошли в Белокурихе 9 февраля.
В ноябре прошлого года Максим Медведев установил ряд отечественных рекордов в разных спортивных квалификациях. В частности, в положении лежа смог поднять 430 килограммов. По словам знакомых спортсмена, в последнее время он болел, но начал подготовку к новым соревнованиям. После одной из тренировок ему стало плохо.
Максим Медведев – один из самых известных пауэрлифтеров страны, входивших в многочисленные рейтинги лучших в этом виде спорта по России в целом. Он участвовал в различных соревнованиях по силовому экстриму, жал от груди более 400 килограммов. В одном из интервью Максим высказался на тему того, почему спортсмены-пауэрлифтеры из Сибири регулярно побеждают на различных турнирах. По его словам, дело в сложном климате.
"По поводу сибирского здоровья – это давно уже легенда и ничего общего с правдой не имеет… Суровый климат дает больше стрессовой нагрузки на организм и это не всегда положительная нагрузка! А до столицы доезжают самые сильные – вот и складывается впечатление, что в Сибири все поголовно имеют отменное здоровье", – сказал в интервью Максим Медведев.
Комментарии
жалко его
вот и думай здоровье ли спорт несет или ...
вот и думай здоровье ли спорт несет или ...
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От этого никто не застрахован. Так же умирают и те, которые не занимались проф. спортом.
Анаболики! не жрать!
Тренировался у него 10 лет назад!!!! Нормальный парень!
а надо было во врачи идти, закончил Мед, диплом на руках.
жена, сын остались, Мои соболезнования семьи и близиким!!!
Профессиональный спорт здоровья еще никому не прибавил, это факт.
Спорт вреден для здоровья. Ну не может быть пользы организму от поднятия 400 кг. Вот физкультура это совсем другое дело.
кто не курит и не пьет....
Холестерин, который является источником тромбообразования, - это смесь гноя (трупного яда) и жира. Чтобы предотвратить его образование и зашлаковку им сердечно-сосудистой системы, надо отказаться от всей канцерогенной мясомолочки и от всех жиров и масел.
А современный спорт - это уже давным-давно цирковое представление напичканных химией артистов, которые заведомо обрекают себя ради своих высоких заработков на раннюю смерть, и ничего общего не имеет со здоровым образом жизни.
лучше в меру пить и женщин пользовать!!!!
Холестерин – органическое вещество, природный жирорастворимый спирт. В организме всех живых существ входит в состав клеточной стенки, образуя ее структурность и участвуя в транспорте веществ внутрь клетки и обратно.
11.02.2020 10:56
- гость -
Спорт вреден для здоровья. ... Вот физкультура это совсем другое дело.
Не пьющий, не курящий знакомый, часто ходивший на работу пешком 5 км в одну сторону, в возрасте около 35 лет получил инсульт.
Образ жизни и нагрузки не гарантируют здоровье.
Повышенный гемоглобин причина тромбов,инсультов,инфарктоа.Курильщики и спортсмены в зоне риска
Надо понимать очевидное - современная коммерциализированная медицина абсолютно не заинтересована в излечении больных, которые рассматриваются в медиицинском бизнесе всего лишь навсего как клиенты.
Поэтому современные медицинские трактовки настолько сложны и запутаны, скрывая простые, очевидные и давно известные истины, кооторые сплошь и рядом неизвестны даже самим врачам.
Правда же в том, что абсоолютное большинство болезней лечится и предотвращается намного проще и дешевле, чем можно было бы себе вообразить.
Надо всего лишь навсего руководствоваться издревле известным принципом Гиппократа:
"Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство - вашей пищей".
отказаться от всей канцерогенной мясомолочки и от всех жиров и масел.
О, веганы подъехали
Зато много сделал, жал 430, а 99% мужиков девяносто не смогут выжать на раз!
Физкультура лечит, а спорт - колечит
430 на резиновых подтяжках.
остановка сердца это одно, оторвавшийся тромб это совершенно другое...
в статье все в кучу.
Жизнь вообще штука вредная и всегда заканчивается смертью, как не живи.
Занимались у него. Земля пухом.