Смартфон за победу: жительница Алтая выиграла в конкурсе "Спасибо интернету"

Елена Попова из села Смоленское Алтайского края стала победительницей V Всероссийского конкурса "Спасибо интернету", который организовала компания "Ростелеком" совместно с Пенсионным фондом России (ПФР). 7 февраля победительницу торжественно поздравили и вручили приз в Управлении ПФР в Бийске.

"Я рада внезапной победе. Спасибо интернету, что помог узнать о таком престижном конкурсе, поверить в себя и решиться на участие. Все оказалось не зря", – говорит Елена Попова.

Елена одержала победу в номинации "Моя общественная интернет-инициатива". Пенсионерка, работающая в детской районной библиотеке, презентовала патриотическую эстафету Памяти "Расскажи то, что знаешь! Поделись тем, что помнишь!". Она запустила ее на сайте "Одноклассники" в группе "Союз пенсионеров Смоленского района" по #эстафета.

На ее призыв сохранить память о подвиге советских людей в Великой Отечественной войне откликнулись десятки человек, в том числе и за пределами Алтайского края. Они рассказывали о родственниках – героях войны и тыла, размещали фотографии.

Односельчане, не умевшие пользоваться интернетом, приносили материалы в библиотеку, и Елена помогала им выставлять информацию в Сеть. В итоге в группе было размещено около 50 материалов. Позже она собрала все рассказы и опубликовала в самиздатовском сборнике. Накануне годовщины Победы женщина провела презентацию издания в районной библиотеке.

"За десять лет мы с отделением ПФР по Алтайскому краю, региональным отделением Союза пенсионеров России и волонтерами обучили компьютерной грамотности больше тысячи людей старшего возраста. Поздравляю Елену Попову с победой в конкурсе. Надеюсь, что ее победа повысит активность наших пенсионеров в изучении интернета и участии в конкурсах компьютерной грамотности", – говорит директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Ежегодный всероссийский конкурс "Спасибо интернету" проводится в рамках благотворительного проекта "Азбука интернета"* при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

В этот раз на конкурс было подано свыше 4,5 тысячи заявок из 79 регионов. При этом 81% работ выставили жители средних и малых городов, а также из сельских районов. Средний возраст участников составил 63 года, девять конкурсантов оказались старше 90 лет, а самой старшей – 95 лет.

*Учебное пособие и интернет-портал "Азбука интернета" разработаны "Ростелекомом" совместно с Пенсионным фондом РФ в 2014 году. Цель проекта – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить в целом качество их жизни с помощью обучения компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.