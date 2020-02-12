"Большая потеря для региона": глава "Алтайтурцентра" покидает свой пост

Руководитель краевого государственного учреждения "Алтайтурцентр" Татьяна Сажаева покидает пост. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Сажаева руководила учреждением с 2013 года и разместила в соцсетях фото с прощального вечера с сотрудниками.

"Это был замечательный аттракцион в исполнении лучшей на свете команды "Алтайтурцентра": собрались все (или почти все), кто шагал все семь лет или только отрезок пути к сегодняшним вершинам лучшего туристского центра России. Я не забуду этого никогда. И хочу остаться для вас незабываемой. С днем рождения, "Алтайтурцентр". Остаемся лучшей на свете командой", – написала Татьяна Сажаева.

В комментариях под постом многие выразили сожаление в связи с уходом руководителя госучреждения. Так, врио замначальника Управления по туризму Алтайского края Елена Евсюкова назвала уход Сажаевой "большой потерей для региона".

Татьяна Сажаева – ведущий эксперт в сфере туризма и гостеприимства. Окончила филологический факультет Алтайского госуниверситета, преподавала в вузе болгарский язык и латынь. В девяностые годы организовала рекламное агентство, а затем стала директором туркомплекса. В начале двухтысячных Татьяна Сажаева стала одним из руководителей компании-туроператора, в 2013 году – возглавила "Алтайтурцентр".

По данным издания "Банкфакс", ее уход может быть связан с многочисленными скандалами при проведении госзакупок в сфере событийного туризма в пользу ряда фирм, которые считают аффилированными с Сажаевой. Речь якобы идет о договоре с ООО "Мем Групп" на сумму 1,6 млн рублей при начальной цене почти 3 млн рублей. По оценке источника издания, его стоимость была изначально завышена в угоду конкретным заинтересованным лицам. Эта компания нередко становится организатором туристических мероприятий в рамках госконтрактов.

В данный момент обязанности руководителя государственного учреждения исполняет заместитель Сергей Попович.

Отметим, что новым директором учреждения может стать бывший заместитель министра туризма Бурятии Денис Ивлев. Он выходец из Алтайского края и при увольнении написал в социальных сетях, что возвращается "спасать родину".