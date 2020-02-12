Бывший начальник ФСИН покончил с собой после оглашения приговора

Суд приговорил экс-начальника ФСИН Виктора Свиридова к трем годам заключения, несмотря на четвертую стадию рака.
Бывшего высокопоставленного силовика обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей, сообщает Mash.
При этом у него диагностировали тяжелое онкологическое заболевание. На смягчении приговора настаивала защита и даже потерпевшая сторона . Однако суд все равно назначил Свиридову три года лишения свободы.
Сегодня, 12 февраля, сразу после вынесения приговора Cвиридов выхватил наградной пистолет из-за пазухи и выстрелил в себя.
Сейчас силовики проверяют, каким образом Свиридов смог пронести боевое оружие в здание суда. Предполагается, что экс-начальник решил все заранее: если будет реальный срок — то покончит с собой.
Известно, что Свиридов просил родных не присутствовать на оглашении.
Комментарии
Он с заряженным пистолетом все заседание провел? А ведь мог бы сначала окружающих положить, с судьи начиная.
Вот это бардак среди приставов охраны!!! Гнатьв шею со службы и под суд за такое разгильдяйство!!!
Видимо охраннику хорошие деньги сунул.
Ну и зря. И в заключении люди живут. Улюкаев же сидит, стихи даже пишет. Выйдет, может даже прославит Россию своим творчеством.
А этого лечили бы в заключении. Вышел бы через год-полтора и скончался бы как человек, среди родных и спокойной совестью. А то правда - как сбесившаяся собака.