Эксперты назвали самые надежные автомобили

Аналитики из консалтинговой компании J. D. Power провели опрос среди автовладельцев и выяснили среднее количество поломок на сотню машин одной марки. В исследовании учитывали всевозможные проблемы с автомобилем: от неполадок со светотехникой до проблем электронных помощников. Отмечается, что срок использования автомобиля составлял не менее двух лет.

Самым надежным брендом стал южнокорейский Genesis: на 100 машин двух моделей марки эксперты насчитали 89 жалоб.

Второе место досталось Lexus – по одной жалобе на машину. Бронза – у американского Buick: на авто бренда пришлось 103 жалобы. Топ-5 надежности замыкают Porsche (104) и Toyota (113).

Пять последних мест рейтинга заняли GMC (162), Volvo (185), Jaguar (186), Chrysler (214) и Land Rover (220).