Россия выделила 2,8 миллиона долларов на развитие Армении

Советник посольства РФ в Ереване Дмитрий Степанов сообщил, что Россия в рамках трастового фонда ООН выделила 2,8 млн долларов на развитие Вайоц-Дзорской и Гегаркуникской областей Армении. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Общий объем средств, выделенных Российской Федерацией на новый проект по развитию Вайоц-Дзорской и Гегаркуникской областей, составляет 2,8 миллиона долларов", – отметил дипломат.

Также он уточнил, что проект рассчитан на три года. В него входят финансирование туризма и поддержка развития сельских общин.

Степанов напомнил, что раньше при поддержке со стороны России также был реализован проект развития Тавушской области Армении – в 2015-2019 годах было выделено 5 миллионов долларов для поддержки сельских районов и повышения устойчивости общин.