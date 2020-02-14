Россия выделила 2,8 миллиона долларов на развитие Армении

Советник посольства РФ в Ереване Дмитрий Степанов сообщил, что Россия в рамках трастового фонда ООН выделила 2,8 млн долларов на развитие Вайоц-Дзорской и Гегаркуникской областей Армении. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Общий объем средств, выделенных Российской Федерацией на новый проект по развитию Вайоц-Дзорской и Гегаркуникской областей, составляет 2,8 миллиона долларов", – отметил дипломат.
Также он уточнил, что проект рассчитан на три года. В него входят финансирование туризма и поддержка развития сельских общин.
Степанов напомнил, что раньше при поддержке со стороны России также был реализован проект развития Тавушской области Армении – в 2015-2019 годах было выделено 5 миллионов долларов для поддержки сельских районов и повышения устойчивости общин.
Комментарии
Ну правильно. Россия же стала сверх развитой индустриальной державой. Можно и бывшым сестрам по серьгам раздавать,
А азербайджанцам с турками ???
Очень правильно, деньги от покупки сбера остались, куда их девать.
Сверх наглость.Сами в говне,но другим отдадим.Трамваи в Барнаул купите и тролейбусы.Расстроились до самого Аэропорта уже,весь колхоз прибыл,а ездить не на чем.
Чета мало отвалили)
07:30
Подразумевается, что остальное армяне сами наворуют.
А аэерам ?
Путин мужик! Сирии помогает
путлер Сирии помогает, а офицера, обматерившего его портрет в Сирии уволил..
Армения наш
Ключевая фраза "деньги выделены по линии трастового фонда Россия - Программа развития ООН".
да что же это такое ? когда же будем в России наводить порядок? Стыдно..
Когда Россию будете развивать?
А мы-то как рады!!!
Клювастым,и бородатым надо помогать.
Россия всем помогает, кроме себя..... не правильно всё это.....
Как я рад!
Я так хохотался!