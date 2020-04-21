Тимати унизил Ивлееву за приглашение в прямой эфир

Рэпер Тимати ввязался в войну с блогером Анастасией Ивлеевой. Ранее девушка заявила, что ждет его в совместном прямом эфире в Instagram, если он "не трусишка" и не "мамин сынишка". Однако рэпер ответил довольно жестко, записав видеообращение.

"Настя, Настенька, Настюшка… Я понять не мог, что за флад в моей ленте, почему мне разорвали директ, и люди постоянно бомбят меня сообщениями. Я понял, что ты мне кидаешь вызов, моя дорогая. Я тебе скажу честно: я взял время. Я посмотрел твои выпуски, посмотрел твои сторис. Я изучил их. Я тебе скажу честно, в программе Елены Малышевой намного больше экшена", – заявил Тимати.

Также рэпер считает, что Ивлеева не готова к нему "физически" и что он скушает ее "с потрохами", пишет "ЭГ". Блогер уже записала ответ.

"Предлагаю тебе подкрепиться своим сочным бургером, пока я готовлю для тебя, дорогой друг, такой инсульт, что тебе и не снилось! ВЫЗОВ ПРИНЯТ!" – парировала Ивлеева.

Как уже сообщал amic.ru, ранее комментатор из Алтайского края жестко ответил матери Тимати Симоне Юнусовой, когда она выложила в Instagram пост о самоизоляции.