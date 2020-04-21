Число присасываний клещей резко подскочило в Республике Алтай

За прошедшую неделю в Республике Алтай от присасывания клещей пострадал 181 человек, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. С начала сезона их число достигло 272.

"Клещей очень много: в субботу проводился сбор в Майминском районе, где всего за 1 час нашим специалистом было собрано 100 экземпляров переносчиков, – уточнили в ведомстве. – Без обработки одежды противоклещевыми аэрозолями в сад и огород (а в селе и во двор) выходить не следует".

Перед походом в лес необходимо одеваться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Для этого нужно надевать одежду, рукава и воротник которой будут плотно прилегать к телу, а штаны и рубашку необходимо заправлять.

Как ранее писал amic.ru, каждый 11-й клещ в Алтайском крае переносит энцефалит. Как подчеркивают специалисты, сезон активности клещей только начался, пик ожидается в мае.