Бонни и Клайд. Пара из Алтайского края похитила у соседей почти полмиллиона рублей

В Ельцовском районе 36-летний мужчина и 29-летняя девушка похитили почти полмиллиона рублей у своих соседей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратились двое жителей села Ельцовка. 57-летний мужчина и его 58-летняя сестра заявили о пропаже денег с банковских карт. У женщины исчезли 114 тысяч рублей, а на мужчину неизвестные оформили кредит на сумму 350 тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемых – ими оказались соседи пожилых людей. Ранее брат с сестрой передали паре свои карты, чтобы те снимали с них пенсии и покупали необходимые продукты и вещи для пенсионеров.

В декабре 2019 года пара заметила, что кроме пенсии, на карту женщины поступила сумма в 114 тысяч рублей. Злоумышленники, надеясь, что соседи ничего не знают о транше, сняли деньги и забрали себе.

В январе 2020 года злоумышленники через интернет оформили на мужчину кредит в размере 350 тысяч рублей и обналичили его. На полученные деньги они купили автомобиль ВАЗ, мебель и бытовую технику, а остаток денег потратили на личные нужды.

Аферисты свою вину признали, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".