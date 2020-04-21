Виктор Томенко выделил муниципалитетам края почти 300 миллионов рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выделил муниципальным образованиям края 288,8 миллиона рублей для балансировки местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба властей Алтайского края.
Средства планируют направить на обеспечение исполнения обязательств муниципалитетов. Как подчеркивается, поддержка сбалансированности бюджетов местных муниципалитетов является одной из главных задач в работе правительства Алтайского края.
Как сообщается на официальном сайте региона, общая финансовая помощь местным властям в крае в 2020 году составит 30,5 миллиарда рублей.
Ранее из регионального бюджета муниципалитетам выделили почти 120 миллионов рублей в качестве компенсации расходов на расчистку снега и выполнение текущих обязательств.
Комментарии
А малому бизнесу который не попадает под условия торговли кинет какую нибуть подачу или нет. Сейчас в мае если с этой болячкой не наладитсся в лучшую сторону они процентов 80 позакрываются и в следующий квартал похудеет бюджет нечего будет раздавать.
Балансировка между чем и чем?
Балансировка - это по его части, он же бухгалтер.