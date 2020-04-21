Жителей Барнаула предупредили об отключении горячей воды

Барнаульцам отключат горячую воду по контуру ТЭЦ-2 с 11 по 14 мая, сообщили amic.ru в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. Это связано с проведением испытаний трубопровода на тепловые потери.

"Испытания на тепловые потери проводятся всего один раз в пять лет, чтобы проверить эффективность тепловой изоляции труб и определить тепловые потери в трубопроводах", – уточнили в СГК.

Ограничение коснется домов, социальных объектов и административных зданий Ленинского и частично Октябрьского районов в границах проспекта Космонавтов, улиц Юрина и Солнечная Поляна.

Ранее amic.ru писал, что сроки проведения гидравлических испытаний и ремонтной кампании на теплосетях, сопряженной с отключением горячей воды, перенесли.

Испытывать сети на прочность в краевой столице начнут 15 июня. По традиции работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – ремонт выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ наиболее затратна по времени.

Подробную информацию о домах, в которых отключат водоснабжение, можно узнать на карте: