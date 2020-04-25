Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото

Авария с участием нескольких автомобилей произошла в Барнауле, сообщает паблик barnaul.insta.

Машины столкнулись в районе перекрестка проспекта Калинина и улицы Кулагина.

На кадрах видно, что участниками аварии стали не меньше трех машин, в том числе Toyota и Honda.

О пострадавших ничего неизвестно. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", ДТП не создало серьезного затора на проезжей части.