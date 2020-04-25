Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото

Авария с участием нескольких автомобилей произошла в Барнауле, сообщает паблик barnaul.insta.
Машины столкнулись в районе перекрестка проспекта Калинина и улицы Кулагина.
На кадрах видно, что участниками аварии стали не меньше трех машин, в том числе Toyota и Honda.
О пострадавших ничего неизвестно. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", ДТП не создало серьезного затора на проезжей части.
Комментарии
Все без масок , включая спасателей
На улице маски БЕСПОЛЕЗНЫ, уже об этом говорили. Тут самое главное забрало как у спасателей)
Лишь бы маски приплести... Засуньте вы их себе знаете куда
16:29- гость - "Лишь бы маски приплести"
Только недоброжелатель здорового образа жизни при коронавирусе такое мог написать
Надо узнать куда ехали в выходной день, а то может штрафы по 30 тысяч за нарушение установленного режима в рамках угрозы массового заражения
Дома надо сидеть и не разносить заразу. У нас с каждым днём количество заражений растёт
А руины бывшего административного здания радиозавода так и остаются нетронутыми...
Все без масок , включая спасателей
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Все без перчаток. Перчатки нужнее, когда за ручки дверей хватаешься.