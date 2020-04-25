Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио"

Российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил о смерти главного редактора "Русского радио" Юлии Ларионовой. Ей было 44 года.

"За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела", – написал Пригожин.

В телефонном разговоре он уточнил, что главред радиостанции длительное время боролась с онкологическим заболеванием.

Как сообщает Mash, Ларионова продолжала работать даже из больницы и почти никому не рассказывала о своем диагнозе.

Соболезнования близким журналистки выразили многие звезды российского шоу-бизнеса, которые были лично знакомы с ней и уважали ее как человека и профессионала своего дела. В их числе Анита Цой, Лолита Милявская, Ирина Дубцова и Валерий Сюткин.