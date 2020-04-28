На Алтае нетрезвая автоледи устроила ДТП и перевернула автомобиль. Фото

39-летняя жительница села Усть-Кан Республики Алтай пьяной села за руль и попала в ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.
По данным полиции, 27 апреля в селе Яконур женщина не справилась с управлением Mazda Tribute, съехала с дороги и столкнулась с припаркованной Toyota Carina. От удара ее машина перевернулась, а водителя с полученными травмами отправили в больницу, однако госпитализация не потребовалась.
В ходе разбирательства стражи порядка выяснили, что сельчанка была за рулем в состоянии алкогольного опьянения, при этом не имея прав на управление транспортным средством. В отношении женщины составили административный материал.
Комментарии
Может она просто дура ,что сразу ледью-то называть?
Как это просто села за руль? Где взяла машину (угала что-ли), кто дал ей ключи от машины (украла?)-не мог ли амик раскрыть такие подробности?
какой Чудак придумал и пользуется идиотским термином -автоледи?! наверно автоджентельмен.
есть водитель ТС.он может быть как мужского пола так и женского!
Нормальных баб с правами называют девушками или женщинами за рулем. А авто-ледями только дур называют)))
У нее работа приостановлена, она напилась с голоду и поехала автомобиль продавать, чтобы покушать
Называйте правильно. Она - не автоледи, автоледи все в Париже. В Барнауле - автоженщины.
Кстати, да, почему мужчин-автолюбителей не называют автоджентельменами?