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Новости

Платную регистрацию мобильных телефонов могут ввести в России в 2021 году

, ИА "Амител"
Размер и порядок оплаты установит кабмин
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В июле 2021 года в России могут ввести обязательную регистрацию мобильного телефона по заводскому номеру (IMEI), пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, инициатива подразумевает бесплатную регистрацию устройств, которые будут использоваться в России на момент вступления закона в силу, и платную – для новых телефонов. При этом обязанность регистрировать девайсы будет лежать на импортерах, а также на тех россиянах, которые ввезут новое устройство из-за границы.

Размер и порядок платы за процедуру регистрации установит правительство, однако в первой версии документа речь идет о сумме, не превышающей 100 рублей. Подчеркивается, что устройства с SIM-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд, под действие документа не попадут.

Также законопроект предусматривает, что незарегистрированное оборудование и имеющее совпадающий с другим девайсом IMEI может быть заблокировано оператором. Кроме того, с 1 января 2024 года мобильные операторы смогут блокировать потерянные или украденные телефоны. По мнению авторов законопроекта, это позволит бороться с кражами и ограничит непрямые поставки устройств. Уточняется, что сейчас документ проходит финальное согласование в администрации президента.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

28.04.2020 12:35
- гость -

По мнению авторов законопроекта, это позволит бороться с кражами и ограничит непрямые поставки устройств.

ага, и теперь IMEI можно будет приравнять к паспорту ггажданина рф )))

28.04.2020 12:44
- гость -

Ну вот и очередной побор с населения! Все на благо толстосумов!

28.04.2020 12:48
Filin

То есть, магазин заплатит пошлину, а владелец еще и регистрацию? При этом никакой гарантии безопасности не получит

28.04.2020 12:53
- гость -

Сразу за воздух брать. Немцы на занятых территориях брали за цветы, удочки и окна.

28.04.2020 12:54
- гость -

Вертухай никогда не будет заботливым батей! Запомните это

28.04.2020 12:56
- гость -

Призрак ЗОНЫ бродит по России

28.04.2020 12:59
месный

28.04.2020 12:48
Filin

Тут главная задумка в том, что нужные люди бабос ничёнеделая получат ну и неугодных можно блокирнуть - типа ваг имэй двойник/тройник и т.д.

28.04.2020 12:59
- гость -

А на фига?... нам эти инициативы и такое гос-во?

28.04.2020 13:00
- гость -

Ишь разгутарились....Я бы населению чип в одно место вставлял бы, и током разряд пускал при митингах. А то дали волю, совсем мелят что хотят.

28.04.2020 13:05
- гость -

Вовка на миллион в день питается. Где деньги брать, чтобы прокормить?

28.04.2020 13:08
комрад

Да пофигу. 100 рублей - семечки по сравнению с ежемесячными тратами 30 рублей в месяц на закон тп яровой. Главное чтобы телефон не превратился в кирпич из-за того что имеи совпали, а такое вполне может случиться учитывая, что можно не париться и оставлять значение по умолчанию.

28.04.2020 13:11
- гость -

После регистрации будет известно какой imei заблокировать и прослушать.

28.04.2020 13:12
комрад

В последнее время с каждым днем хочется сильнее и сильнее свалить из этого государства.

28.04.2020 13:13
- гость -

Закон Яровой не работает, решили идти дальше.

28.04.2020 13:19
- гость -

А много у нас потерянных и украденных телефонов? Я вот ни разу не терял телефон и тем более у меня их не крали. Сейчас кнопочные телефоны выбрасывают и дарят. А ими вполне еще можно пользоваться.

28.04.2020 13:20
- гость -

28.04.2020 13:12
комрад
Вас коронавирус держит за яица? До первого числа есть время свалить-границы открыты. Провожать не будем, а то мало ли заразный еще.

28.04.2020 13:26
- гость -

А когда пылесосы регистрировать начнем? Я сходил вытряхнул из него все, куда подходить и сколько денег с собой брать?

28.04.2020 13:32
- гость -

13:20, а ты как тот папа-глист из анекдота пр Родину?

28.04.2020 13:37
- гость -

28.04.2020 13:32
- гость -
Жги анекдот

28.04.2020 13:40
комрад

Вылезают на белый свет два глиста: папа и сын. Сын обозревает окрестности и с восторгом говорит: "Папа, посмотри, как красиво! Птички поют, травка зеленеет, солнышко блестит!" - "Да, хорошо!" - соглашается отец. — "Так почему же мы в жопе сидим, а не тут живем, в такой красоте?" —"Ну, мы же не предатели, там наша Родина, сынок".

28.04.2020 13:54
- гость -

"А для НИХ, Сёма, это - восстановление суверенитета страны!.." (с)

28.04.2020 13:58
- гость -

Бессмысленный закон. Ничего не изменится. Сейчас возле подземных переходов, у вокзалов и т.д. стоят ребята, предлагающие бесплатные или за чисто символическую сумму сим-карты для телефонов. Никакие паспортные данные они не спрашивают. Будут точно также стоять с телефонами, которые будут уже зареганы на тот момент на какого-нибудь бомжа Васю с того же вокзала, где вы его приобретете.

28.04.2020 14:02
Антиедерас

Видать, у путина совсем плохи дела. Кидается из крайности в крайность. Это уже паника.

28.04.2020 14:05
- гость -

Такое по моему в Турции есть, но там это сделано чтоб приобретали телефоны внутри страны. Если ты приехал в Турцию у тебя тел по моему три месяца работает, а потом блокируется связь.

28.04.2020 14:23
лепта

Очень прибыльный налог будет на mac-адреса сетевых карт устройств, которые в интернет выходят.
Заплатил, получи доступ.

28.04.2020 14:24
Рубцовчанин

"Бессмысленный закон. " - пишет гость. Эт как посмотреть , соточка то в закрома то упадет. (Хотел написать - закрома Родины, но передумал )

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