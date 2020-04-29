На Чуйском тракте стартует строительство двухуровневой развязки

Фото: ФКУ УПРДОР "Алтай"

Строительство новой транспортной развязки на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края начнется в мае 2020 года, сообщает ФКУ УПРДОР Алтайского края.

Как отмечается, сейчас дорожники проводят подготовительные мероприятия на участке реконструкции федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" с 173 по 183 километр.

Дорогу в этом месте расширят, и она станет продолжением четырехполосного отрезка по направлению от Барнаула к границе с Новосибирской областью. Кроме развязки в объект входит подземный пешеходный переход вблизи села Озерки, девять переходно-скоростных полос и пешеходные дорожки, а также новое электроосвещение.

"Для комфорта местных жителей установят новые остановочные павильоны, безопасность дорожного движения обеспечат с помощью барьерного ограждения, в том числе разделительного – по оси проезжей части. Между Сибирским и Озерками построят площадку отдыха, рассчитанную на большегрузный транспорт", – подчеркнули в управлении.

В Росавтодоре добавили, что ввод участка в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2022 года.

Кроме того, в нынешнем строительном сезоне начнутся работы по расширению до четырех полос еще двух участков Чуйского тракта общей протяженностью 15 км: от Новоалтайска в сторону Бийска (212-223 км) и на въезде в Бийск со стороны Барнаула (341-345 км).