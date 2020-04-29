Житель Алтая из неприязни к соседу сжег его автомобиль

Полицейские задержали 55-летнего жителя одного из сел Чемальского района по подозрению в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Мужчина признался в содеянном, рассказав, что пришел к соседу с канистрой бензина, облил горючей жидкостью багажник его машины и поджег. ВАЗ-2107 выгорел практически полностью.

Подозреваемый признался, что совершил преступление из неприязни к односельчанину. Таким образом он решил отомстить за нанесенную в ссоре обиду.

Против поджигателя возбудили уголовное дело. Ему грозит реальный срок.