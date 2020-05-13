После пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Аппараты ИВЛ "Авента-М" использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая", – говорится в сообщении.

Запрет на обращение медтехники на территории России носит бессрочный характер.

Напомним, что 12 мая в больнице Святого Георгия произошел пожар. Возгорание началось на шестом этаже, в отделении для зараженных коронавирусом. Пять человек погибли.