После пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщили на сайте ведомства.
"Аппараты ИВЛ "Авента-М" использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая", – говорится в сообщении.
Запрет на обращение медтехники на территории России носит бессрочный характер.
Напомним, что 12 мая в больнице Святого Георгия произошел пожар. Возгорание началось на шестом этаже, в отделении для зараженных коронавирусом. Пять человек погибли.
Комментарии
ну вот, видать решили быстренько и халявно денег заработать производители, а то, что это жизни людей, как то пофиг
ДоИмпортоЗамещались
Торопливость нужна при охоте на блох.Кто-то подсядет.
Ничего сделать не умеют на россии путина
Кто знает,сколько этих "Авент" по стране? Получается,опять мы не готовы?
Производитель-корпорация Ростех,в которых трудятся такие личности как Чемезов,Сердюков,дети Ротенберга. Вот где бабло куётся!