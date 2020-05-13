Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект об усилении контроля за заготовкой древесины для личных, государственных или муниципальных нужд, сообщает "Парламентская газета". Соответствующую инициативу проявили в архангельском областном Законодательном собрании.

Региональный парламент изучил анализ правоприменительной практики по нецелевому использованию заготовленной древесины и пришел к выводам, что есть много таких случаев.

В связи с этим парламентарии предлагают наделить региональные власти правом контролировать процесс купли-продажи лесных насаждений, которые населению позволяют заготавливать для отопления, возведения строений и иных собственных нужд.

Инициаторы законопроекта считают необходимым привлекать нарушителей к ответственности в виде неустойки по договору. Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2021 года.