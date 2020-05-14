Ученые из Австралии разработали простой тест, который позволяет выявить рак горла на ранней стадии. Об этом сообщает "Мир 24" со ссылкой на публикацию результатов в журнале Frontiers in Oncology.

У пациентов брали образец слюны и проводили анализ на наличие ДНК онкогенного вируса папилломы человека (ВПЧ-16). Стойкая инфекция, вызванная этим вирусом, является основной причиной новообразований ротоглотки. Результаты анализов одного испытуемого показали наличие злокачественное образование в миндалинах размером в 2 мм, которое удалили под местной анастезией.

Исследователи отметили, что наличие ДНК этого вируса с большой долей вероятности указывает на наличие онкологии. После лечения у пациента, у которого подтвердился экспериментальный тест, отсутствовали признаки генного материала ВПЧ-16, что доказало теорию врачей.

Авторы работы отметили, что случаи новообразований горла встречаются все чаще, однако зачастую это заболевания в запущенной стадии. На ранних этапах болезнь почти незаметна ни для врачей, ни для человека.