Жителям Алтайского края теперь снова можно ходить в лес. Особый режим по закону мог действовать только 20 дней, и теперь его сняли, пишут "Вести Алтай".

Предупреждающие плакаты и шлагбаумы демонтированы, но население просят воздержаться от посещения лесов. В некоторых районах из-за жары введен пятый класс горимости. Это значит, что пожар может начаться от любой искры. Из-за этого в лесах нельзя разводить костры. За соблюдением порядка продолжают следить полиция и лесники.

"На все выходные у нас сделаны графики дежурств совместно с УМВД. Объезжаем опасные участки, где могут люди отдыхать на природе, ближе к речке. Люди, которые понимают, после собя оставляют порядок, а кто не понимает, тех будем привлекать к административной ответственности, ну а если случится лесной пожар, то это уголовное дело", – рассказал начальник отдела Озёрского лесничества управления лесами Сергей Андрушко.