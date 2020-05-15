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На Алтае опекун украла у сироты 300 тысяч рублей и пустила их на собственный бизнес

, ИА "Амител"
Прокуратура добилась возврата средств
Фото: t-l.ru

Фото: t-l.ru

В Топчихе опекун украла у сироты 300 тысяч рублей и пустила их на собственный бизнес. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Сельчанка была попечителем несовершеннолетней девочки, которая получала от государства социальную пенсию по потере кормильца.

Зная о наличии денег на счете, злоумышленница через почту обналичила почти 300 тысяч рублей. Полученные деньги она направила на собственную предпринимательскую деятельность.

Напомним, что согласно закону, опекуны не имеют права собственности на алименты, пенсии и пособия опекаемых. Обнаружив нарушение прав девочки, прокурор обратился в суд, который постановил взыскать с женщины всю сумму.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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