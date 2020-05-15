Зона "Восток" второго футбольного дивизиона, где выступает барнаульское "Динамо", с сезона 2020/21 перестанет существовать. У большинства команд из Сибири и с Дальнего Востока нет денег, чтобы участвовать в чемпионате, покупать игроков. Уже известно, что "Динамо-Барнаул" вместе с "Новосибирском" переходят в группу команд "Урал-Приволжье", в которой готовы принять географически близкие футбольные коллективы. Ожидается, что благодаря интересу к новому формату и новым командам, клуб привлечет на стадион новых болельщиков. Сам же бюджет динамовцев останется на уровне 35 миллионов рублей.

Почему расформировали лигу?

Некому играть. В прошлые годы в зоне выступало всего шесть команд. На всю Сибирь и Дальний Восток. По сути, футбола за территорией Урала в стране в последние 10 лет не существовало на профессиональном уровне. Команды закрывались одна за другой. Главы регионов не обращали на них внимания. Даже в Алтайском крае губернаторы были на футболе дважды за 12 лет. Так, Александр Карлин с бело-синим шарфом на трибуне наблюдал за "золотым" матчем динамовцев в 2007 году, а Виктор Томенко в прошлом сезоне присутствовал на проходном матче чемпионата, два часа на трибуне о чем-то важном говорил с Сергеем Дугиным, который сразу на следующий день после этого ушел в отставку. Показатель, что краю клуб не безразличен.

Добило клубы переход на систему "осень-весна", когда коллективы в самые теплые дни года вынуждены были отдыхать, а играть, например, иногда при -10°С в октябре. Два месяца назад перестал существовать и "Сахалин", которому урезали финансирование из-за пандемии коронавируса. Омский "Иртыш", наоборот, нашел деньги и готов участвовать в ФНЛ. В итоге перед началом следующего сезона в зоне "Восток" осталось всего два коллектива – "Динамо" из Барнаула и ФК "Новосибирск".

Можно смело признаться, что в последние годы к чемпионату не было интереса ни у болельщиков, ни у руководства регионов, которое вкладывает десятки миллионов рублей в команду без зрителей. Правда, в Барнауле ситуация более-менее стабильная. Матч сине-белых в среднем посещают около 2 тысяч человек – не самый плохой результат даже по меркам ФНЛ и Премьер-лиги. Однако из-за деградации уровня чемпионата зритель во время матчей просто скучал.

Где теперь будет выступать "Динамо"?

Бело-голубые уже летом начнут играть в зоне "Урал-Приволжье". В прошлом сезоне в ней выступало 12 команд, в том числе "Урал-2", "Челябинск", "Уфа-2", "Зенит-Ижевск", "Тюмень", "КАМАЗ", "Нова" и другие. Уровень коллективов довольно высокий и непонятно, выдержат ли динамовцы конкуренции.

Почему это хорошо для алтайского футбола?

Увеличение количества матчей, удобный календарь для болельщиков и команд, а также сильная конкуренция, где больше будет возможности прогрессировать футболистам. Да и болельщики устали ходить на стадион (который к новому сезону отремонтировали) на соперников, которых они видят по несколько раз в году. Чемпионату нужны были изменения.

Это потребует дополнительных денег?

В клубе говорят, что нет. Но сейчас пока никто не сможет спрогнозировать, как в итоге все окажется на практике. В бюджете края дополнительных денег нет. Наоборот, хоккейному "Динамо-Алтаю" урезали расходы на 10%. Поэтому руководству футбольного клуба придется искать внебюджетные средства. По предварительным расчетам, существующего финансирования хватит. Дело не в количестве выездов (которых станет больше), а в расстоянии между городами. Летать в Уфу или Екатеринбург намного проще, чем в Читу или на Сахалин. Не секрет, что наша команда добиралась туда с пересадками через Москву. Один выезд на Сахалин обходился в 1,5 миллиона. А их в сезоне было два. В Екатеринбург же, например, можно будет улететь из соседнего Новосибирска.

А этот сезон "Динамо" доиграет?

Нет. Президент "Динамо-Барнаул" Алексей Алексеевич Минин принял участие в видеосовещании ПФЛ, во время которого участники чемпиона среди профессиональных команд зоны "Восток" высказали пожелание завершить сезон-19/20. Аналогичное решение принято и в других группах ПФЛ. Таким образом, согласно текущему положению в турнирной таблице, в первой тройке оказались омский "Иртыш", планирующий перейти в ФНЛ. Далее идут "Сахалин", который перестал существовать, и "Новосибирск". "Динамо-Барнаул" заканчивает сезон на пятом месте.

Когда теперь на футбол?

Есть два развития событий. В первом случае в ПФЛ надеются, что турнир 20/21 начнется традиционно в конце июля. Есть вероятность, что старт чемпионата могут сдвинуть. Но только если от коронавируса будут заражаться все больше людей в регионах.