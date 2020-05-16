СК установил личности тех, кто разместил фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Четырех человек привлекут к ответственности за размещение фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка — онлайн". Личности виновных установлены, пишет Mash.

Подозреваемые — Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска, который ранее был судим за кражу и экстремизм. Сообщается, что в данный момент они задержаны. Проходят допросы и обыски.

Кроме того, при изучении материалов выяснилось, что все они были участниками одних и тех же сообществ. Следователям удалось выйти на след иностранцев, связанных с этим делом. Они находятся на территории Украины и Эстонии.

Подозреваемых накажут по статье за реабилитацию нацизма.

Ранее amic.ru писал о том, что на сайте шествия разместили фотографию Генриха Гиммлера, под которой была подпись "полковник Алексеев В. М.", а также фотографию Гитлера с комментарием о том, что на ней изображен участник ВОВ Гитле Адоль Алоисо.