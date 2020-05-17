Жители села Шелаболиха рассказали о незаконной свалке рядом с местным ДРСУ. Ветром весь мусор разносит на километры вокруг, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

"Мусор с этой свалки разлетается на километры, все луга и поля в тоннах целлофана, бомжи и клиенты туберкулезного диспансера постоянно жгут мусор и провода, дети играют среди гор мусора, огромные полчища крыс", – пишут местные жители.

Автор поста добавил, что отходы со свалки попадают в Обь и представляют угрозу для здоровья жителей села.

"Прошу краевые власти и надзорные органы провести проверку и устранить данную свалку, а также наказать виновных должностных лиц", – заканчивается сообщение.