Жители села Шелаболиха рассказали о незаконной свалке рядом с местным ДРСУ. Ветром весь мусор разносит на километры вокруг, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
"Мусор с этой свалки разлетается на километры, все луга и поля в тоннах целлофана, бомжи и клиенты туберкулезного диспансера постоянно жгут мусор и провода, дети играют среди гор мусора, огромные полчища крыс", – пишут местные жители.
Автор поста добавил, что отходы со свалки попадают в Обь и представляют угрозу для здоровья жителей села.
"Прошу краевые власти и надзорные органы провести проверку и устранить данную свалку, а также наказать виновных должностных лиц", – заканчивается сообщение.
Комментарии
Можно подумать создают эти свалки инопланетяне, которые прилетают с другой планеты, выбрасывают мусор и улетают обратно. Мусор валят жители села - это абсолютный факт. Никто не приедет из соседнего раойона.Вместо того, чтобы обращаться в прокуратуру, начинать нужно с себя.
Да это нормально. В Старой Белокурихе аналогично. Мусор запахивают в землю, потом урожай. Где еще подобное? Давайте перекличку!