Михайловский районный суд Алтайского края вынес приговор по уголовному делу о незаконном вылове артемии. Злоумышленники сачком наловили 10503 килограмма биологического ресурса, пишет региональная прокуратура.

Весь улов браконьеры упаковали в 200 мешков, а сумма нанесенного ущерба составила семь миллионов рублей. Злоумышленниками оказались трое местных жителей. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий незаконно добытые биологические ресурсы изъяли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

С учетом личности обвиняемых, наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств суд назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а рачки вернутся в естественную среду обитания.