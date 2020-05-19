Пенсионеры смогут получать доход с пенсионных выплат

Пенсия может приносить дополнительный доход. ВТБ начисляет пенсионерам 4% годовых на остаток по рублевому счету. Чтобы получать доход на остаток, необходимо иметь Мультикарту ВТБ. Пенсионные выплаты могут поступать от Пенсионного фонда России и от негосударственных пенсионных фондов.

"Обслуживание карты для пенсионеров бесплатное. Помимо получения дохода на остаток по счету, пенсионеры могут совершенно бесплатно оформить и обслуживать Мультикарту ВТБ и участвовать в программе лояльности, получая до 15% вознаграждения за покупки", – говорит Ксения Андреева, руководитель управления "Дебетовые карты и счета" банка ВТБ.

Процентная ставка 4% едина: она не зависит от минимальной суммы и размера трат, а проценты выплачиваются на счет клиента в течение месяца, следующего за отчетным. Единственное ограничение: доход нельзя получить на остаток выше 500 тысяч рублей.