В Барнауле подростка заставляли дать показания по акции против обнуления сроков Путина

17-летний подросток из Барнаула Денис Г. рассказал о давлении со стороны полиции и попытках получить от него показания на местного активиста, выступившего против обнуления сроков Путина 26 марта, сообщает "Сибирь.Реалии".

Общавшийся со школьником сотрудник алтайского краевого управления по борьбе с экстремизмом представился ему Сергеем Сергеевичем. Он интересовался у подростка его участием в акции против обнуления президентских сроков Путина, а также, по словам мальчика, "требовал" дать показания в отношении барнаульского активиста Николая Умеренкова, чтобы привлечь того к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в политическую деятельность.

"Сотрудник Центра мне показывал фотографии и предлагал признаться, что я принимал участие в акции. Потом зашел на мою страницу в соцсети и указал на то, что в друзьях у меня есть известный барнаульский активист Николай Умеренков, требовал дать на него показания", – говорит Денис.

Подросток также признался, что сотрудник центра "Э" угрожал ему административной ответственностью и постановкой на учет. Сам юноша заявил, что интересуется политической жизнью в стране, однако в силу своего возраста в политических акциях не участвует.