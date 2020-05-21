В Барнауле подростка заставляли дать показания по акции против обнуления сроков Путина

17-летний подросток из Барнаула Денис Г. рассказал о давлении со стороны полиции и попытках получить от него показания на местного активиста, выступившего против обнуления сроков Путина 26 марта, сообщает "Сибирь.Реалии".
Общавшийся со школьником сотрудник алтайского краевого управления по борьбе с экстремизмом представился ему Сергеем Сергеевичем. Он интересовался у подростка его участием в акции против обнуления президентских сроков Путина, а также, по словам мальчика, "требовал" дать показания в отношении барнаульского активиста Николая Умеренкова, чтобы привлечь того к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в политическую деятельность.
"Сотрудник Центра мне показывал фотографии и предлагал признаться, что я принимал участие в акции. Потом зашел на мою страницу в соцсети и указал на то, что в друзьях у меня есть известный барнаульский активист Николай Умеренков, требовал дать на него показания", – говорит Денис.
Подросток также признался, что сотрудник центра "Э" угрожал ему административной ответственностью и постановкой на учет. Сам юноша заявил, что интересуется политической жизнью в стране, однако в силу своего возраста в политических акциях не участвует.
Комментарии
не может быть
А Сергей Сергеевич понимает что обнуление незаконно и проивоестественно?! И то, что он участвует в пожизненном захвате власти вопреки Конституции?!
в друзьях у меня есть известный барнаульский активист Николай Умеренков
А этого не достаточно, чтобы привлечь к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в политическую деятельность? Какие еще интересы могут связывать подростка и политического активиста, футбол? Все же все понимают. Не будет же Николай Умеренков рассказывать как жить, тем кто жил в 90-е. А мальчикам он это рассказать может
Белорусы тоже не понимают, что отсутствие президентских сроков незаконно и противоестественно, но прекрасно живут и Бацку любят. В этом году он на шестой срок пойдет. С 1994 года без перерыва. Для них это законно и естественно
Кто в Белоруссии Бацку не любит, голосует против. Уже скоро 30 лет, как голосует против
А даже если бы он участвовал....это МНЕНИЕ человека из народа, и далеко не единственный он , кто против...
Наши любимые власти уже до детей добрались, это конечно усилит нашу к ним любовь...
Полицаи это вам не "Дяди Стёпы"
С дитями и титями легче воевать
Дело полковника Брюханова живет ? Нашли ли его , сбежавшего ?
Это бывший начальник этого центра Э ? Году в 2010 в бегах был
За привлечение школоты к таким делам надо вообще сроки давать.
21.05.2020 13:53
гость
Женщины могут любить, а мужчины - батька по вашему голубой?!
21.05.2020 14:07
- гость -
Дык ЕР в школах живет - кто из них сидит?!
21.05.2020 14:07
вы правы, надо всех за проволоку посадить, пусть силовики сами себя содержат
Вместо того, чтобы слушать как по всем каналам агитируют принять поправки к конституции (за родную речь, за животных, за свободу Юрию Деточкину, за мир во всем мире, за арбузы на Марсе...), проникнутся происходящим, еще теснее прижаться к партии единая Россия, мальчик слушает какого-то активиста, это не порядок!
Интересно, а как "журналисты" вражеского голоса "радио свобода" вышли на сего "диссидента". У него родители из белоленточных? Или барнаульский пассивист Умеренков вывел? А что так скромно "угрожал ему административной ответственностью и постановкой на учет", надо было уж сразу написать, что иголки под ногти загонял, пропагандировать так пропагандировать.
21.05.2020 14:09
- гость -
Народ Бацку любит как отца родного
21.05.2020 14:15
- гость -
Если вам американское антироссийское "радио свобода" ближе и роднее, чем "все каналы", может быть, вам поменять страну проживания? Ну не верю я что умный человек, к которым Вы наверняка себя причисляете, может всерьёз верить, что конгресс США, финансирующий данное СМИ, спать и кушать не может в постоянных заботах о благополучии россиян.Вот если янки начнут топить за принятие поправок в Конституцию, я задумаюсь, а пока они топят против, значит поправки нужно принимать.
21.05.2020 14:10
- гость -
Дык ЕР в школах живет - кто из них сидит?!
Дык ЕР наверное несанкционированные митинги не проводит, с полицией не дерутся, а как начнут, сядут все. Кстати, скоро возможно начнут, в ЕР тоже много кому не нравится поправка, запрещающая иметь счета за рубежом
Ст. 20.2 КоАП вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании
В политической деятельности мальчику можно участвовать, на несанкционированный митинг ходить нельзя
21.05.2020 14:28
гость
В школу им кто разрешил приходить, обманывать и запугивать детей?! А в детских садах кто разрешил песни про деду вову петь?!
Вот если янки начнут топить за принятие поправок в Конституцию, я задумаюсь, а пока они топят против, значит поправки нужно принимать
Логично. Плюс
21.05.2020 14:36
гость
Конституцию откройте - никаких санкций не нужно!
21.05.2020 14:37
- гость -
И про дядю Вову и про дядю Лешу петь можно. Даже про Сороса и Байдена можно петь, закон разрешает. На несанкционированный митинг ходить нельзя, статья 20.2 КоАП РФ
21.05.2020 14:38
- гость -
Конституцию откройте - никаких санкций не нужно!
Ну так откройте. Статья КоАП принята в соответствии с положениями Конституции о защите несовершеннолетних
21.05.2020 14:39
гость
Ну лжете же! Про Лешу даже говорить нельзя ни в школах, ни в детсадах, ни в вузах!