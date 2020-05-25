В Алтайском крае ОМОН помог задержать браконьера

Бойцы ОМОН управления Росгвардии по Алтайскому краю совместно с сотрудниками линейного отделения полиции провели совместный рейд с сотрудниками рыбоохраны. В акватории реки Обь им удалось задержать браконьера, рассказали в Минприроды.
Правоохранители заметили и задержали мужчину, который ловил рыбу запрещенным способом. Он использовал лодку и рыболовную сеть "перетяга". В лодке мужчины обнаружили три стерляди, которые занесены в Красную книгу. Вылов этой рыбы запрещен.
В отношении нарушителя составили протокол по статье 8.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений").
Комментарии
ОМОН и рыбак, ...победила молодость, ох не тем вы ребята занимаетесь и ни тех ловите, хотя других Вам и не дадут....
спецназ задержал браконьера...академик варит ядерный котел...и таки перетяга - вид перемета, а не сеть. Может все же сплавной сетью ловил