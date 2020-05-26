Рогозин заявил о необходимости построить в Россию новую орбитальную станцию

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о необходимости строительства новой орбитальной станции, сообщает "Комсомольская правда".

"Россия, которая всегда была лидером по строительству орбитальных станций, должна приступить к созданию нового проекта", – объяснил Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации не уточнил, каким именно будет новый проект – международным или национальным, поскольку этот момент еще предстоит продумать. Однако техническая подготовка к созданию орбитальной станции должна начаться уже сейчас.

Кроме того, Рогозин заявил, что Россия не собирается вступать в новую космическую гонку из-за Луны, хотя и заинтересована в экспериментах на ее поверхности.