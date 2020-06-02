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Охапкой дешевле. В Барнауле продают букеты свежесрезанных цветов по оптовым ценам

, ИА "Амител"
Салон цветов "Флорис" начал работу в новом формате

Цветы покупают к важному событию или для близкого человека. В любом случае хочется, чтобы букет выглядел роскошно. К сожалению, пышные композиции не всегда по карману. Но салон "Флорис" предлагает решение – монобукеты. Это большая охапка цветов одного вида в розницу по оптовой цене.  

Производитель поставляет цветы во "Флорис" упаковками. В наличии всегда есть розы в пачках от 25 штук, кустовые хризантемы – от 15 штук, альстромерия – от 10 штук и герберы – от 10 штук. В качестве базового цветка может быть не только роза, хризантема и гербера, но и лилии, альстромерия, эустома, гипсофила и даже подсолнухи.

На глазах покупателя флорист превращает охапку цветов в красивый букет. Он быстро обработает свежие растения и подберет стильную упаковку. Такие букеты производят впечатление эффектной подачей и большим размером. 

Для монобукетов действует эксклюзивная цена. Единственное условие – приобрести нужно всю упаковку. При покупке на сумму от 1200 рублей – бесплатная доставка в черте города. Не нужно переживать, что адресат не получит презент: в компании свой штат курьеров. 

Сеть салонов цветов "Флорис" полюбилась барнаульцам огромным ассортиментом и низкими ценами. "Флорис" работает напрямую с плантациями, минуя брокеров. Еженедельно цветы доставляют из Голландии, Кении, Израиля, Колумбии, России и Казахстана.

Сеть салонов цветов "Флорис"
Адрес: Ленина, 191
Режим приема заказов: будние дни – 7:30 до 20:00;
выходные – 8:00-18:00
WhatsApp: 8-964-087-59-59
Тел.: 23-59-59
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