В Алтайском крае начали выдавать стимулирующие выплаты для соцработников

В Алтайский край из федерального бюджета поступили 65 миллионов рублей на предоставление стимулирующих выплат соцработникам. Для осуществления выплат за работу в первую и вторую смены 26 мая 2020 года в учреждения направлены средства в объеме 17 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что аналогично средства будут направляться на осуществление выплат после каждой смены.

Выплаты произведены врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, иным специалистам, а также техническому персоналу учреждений, уточнили в краевой администрации.

Ранее amic.ru писал о том, что из федерального бюджета Алтайскому краю выделили 65 млн рублей на выплаты сотрудникам учреждений социального обслуживания, которые работают с зараженными коронавирусом. Всего российским субъектам на эти цели направлено 7,6 млрд рублей.