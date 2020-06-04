В некоторых районах Алтайского края 4 июня сохранится высокий класс горимости. Не помогут даже осадки.

В регионе температура воздуха днем составит +12...+17 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, по востоку местами сильные дожди.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +15...+17 градусов. Вечером небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с.

В ночь с 4 на 5 июня температура воздуха по краю – от +3 до +8 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Заморозки не прогнозируют. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.