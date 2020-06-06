Наталья Рудова на своей странице в Instagram опубликовала фото в бикини. 36-летняя актриса похвасталась безупречной фигурой.
На снимке Наталья с мокрыми после купания волосами позирует у воды в ярком бикини. Подписчики восхитились ее формами и осыпали Рудову огромным количеством положительных комментариев: "Красавица! Волшебный мир у тебя", "Прекрасна", "Шикарная", "Ух, какая женщина", "Хороша", "Фотка – огонь", "Окно в идеальный мир".
Нашлись среди комментаторов и те, кто не упустит шанс спошлить или подкатить к знаменитости.
Ранее amic.ru писал о том, что жительница Москвы два месяца встречала курьеров топлес в благодарность за их работу.
Комментарии
Хорошая баба, рабочая
Очень радостно смотреть на неё такую.
А есть фотки с голыми бабами?
а кто это?
Да то ж наташка рудова.Сейчас в Москве живёт,на лексусе катается(недавно пересела с мерседес бенца s класса)
Чем занимается?А чёрт её знает чем она занимается.
скока стоит?
мадам, вы или крестик снимите, или трусы наденьте
Так себе... Алтайские девушки намного красивее!!! Народ кто за алтайских девушек???
"Порадовала..."
Что-то не заметно по комментам, чтобы радовались, некоторые прям огорчились..
Подумалось... Какого это быть подписчиком рудовой? По моему у этих людей очень красочный мир, и очень жиденькие мозги...
6.06.2020 10:13
- гость -
Так себе... Алтайские девушки намного красивее!!! Народ кто за алтайских девушек???
Можно посмотреть
Выйди на улицу и посмотри-красивее и лучше девушек не видел!!!