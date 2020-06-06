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Наталья Рудова порадовала подписчиков фотографией в бикини

, ИА "Амител"
Пользователи соцсети оценили фигуру актрисы

Наталья Рудова на своей странице в Instagram опубликовала фото в бикини. 36-летняя актриса похвасталась безупречной фигурой.

На снимке Наталья с мокрыми после купания волосами позирует у воды в ярком бикини. Подписчики восхитились ее формами и осыпали Рудову огромным количеством положительных комментариев: "Красавица! Волшебный мир у тебя", "Прекрасна", "Шикарная", "Ух, какая женщина", "Хороша", "Фотка – огонь", "Окно в идеальный мир".

Нашлись среди комментаторов и те, кто не упустит шанс спошлить или подкатить к знаменитости. 

Ранее amic.ru писал о том, что жительница Москвы два месяца встречала курьеров топлес в благодарность за их работу. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.06.2020 09:22
- гость -

Хорошая баба, рабочая

6.06.2020 09:23
- гость -

Очень радостно смотреть на неё такую.

6.06.2020 09:24
- гость -

А есть фотки с голыми бабами?

6.06.2020 09:36
- гость -

а кто это?

6.06.2020 09:57
- гость -

Да то ж наташка рудова.Сейчас в Москве живёт,на лексусе катается(недавно пересела с мерседес бенца s класса)

6.06.2020 10:00
- гость -

Чем занимается?А чёрт её знает чем она занимается.

6.06.2020 10:06
гость

скока стоит?

6.06.2020 10:10
гость

мадам, вы или крестик снимите, или трусы наденьте

6.06.2020 10:13
- гость -

Так себе... Алтайские девушки намного красивее!!! Народ кто за алтайских девушек???

6.06.2020 10:19
- гость -

"Порадовала..."
Что-то не заметно по комментам, чтобы радовались, некоторые прям огорчились..

6.06.2020 10:44
- гость -

Подумалось... Какого это быть подписчиком рудовой? По моему у этих людей очень красочный мир, и очень жиденькие мозги...

6.06.2020 10:45
- гость -

6.06.2020 10:13
- гость -
Так себе... Алтайские девушки намного красивее!!! Народ кто за алтайских девушек???

Можно посмотреть

6.06.2020 11:15
- гость -

Выйди на улицу и посмотри-красивее и лучше девушек не видел!!!

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