Наталья Рудова на своей странице в Instagram опубликовала фото в бикини. 36-летняя актриса похвасталась безупречной фигурой.

На снимке Наталья с мокрыми после купания волосами позирует у воды в ярком бикини. Подписчики восхитились ее формами и осыпали Рудову огромным количеством положительных комментариев: "Красавица! Волшебный мир у тебя", "Прекрасна", "Шикарная", "Ух, какая женщина", "Хороша", "Фотка – огонь", "Окно в идеальный мир".

Нашлись среди комментаторов и те, кто не упустит шанс спошлить или подкатить к знаменитости.

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