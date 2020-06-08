Путин подписал закон о создании единой базы данных о населении России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании Единого федерального информационного регистра, в котором будут содержаться сведения о населении страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Регистр будет включать базовые данные о физических лицах: полное имя, место рождения, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, ИНН и СНИЛС. Кроме того, в ресурс войдут и сведения о семейном положении и родственных связях граждан РФ и иностранцев, проживающих и/или работающих на территории страны.

Отмечается, что данные о жителях России смогут получить государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы и сами граждане и их законные представители, которые смогут вносить изменения в предоставленные сведения.

Оператором регистра станет Федеральная налоговая служба. Информационная база должна заработать в России с 1 января 2023 года.