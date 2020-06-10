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Двое жителей Алтая решили подзаработать и сделали боевой автомат

, ИА "Амител"
Умельцы получили условный срок

Индустриальный районный суд Барнаула вынес приговор 33-летнему жителю городского поселка Власиха и 39-летнему уроженцу Павловского района за незаконное изготовление огнестрельного оружия и попытку его сбыта.

Как рассказали amic.ru в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, сообщники нашли желающего купить автомат Калашникова и решили подзаработать.

Для этого один из них приобрел охолощенное оружие. Затем, используя специальное оборудование, злоумышленники переделали образец, чтобы он мог стрелять патронами калибра 7,62 мм.

Противоправные действия пресекли сотрудники регионального управления ФСБ осенью 2019 года. Они задержали мужчин сразу после совершения сделки.

Суд признал подсудимых виновными. Одному из них назначили 3,5 года условно и 220 тысяч рублей штрафа, второму – три года лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.

УФСБ России по Алтайскому краю обращается к людям, которым известны аналогичные факты, с просьбой сообщать об этом по телефону доверия: 63-81-55 или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.06.2020 10:45
- гость -

Да, уж, довели людей - профессионалы с "золотыми" руками вынуждены зарабатывать любыми способами, кроме честной работы, чтобы выжить в путинском беспределе!

10.06.2020 10:56
- гость -

Суд молодец. Пусть на свободе работают и оплачивают штраф.

10.06.2020 11:10
- гость -

Не хилый штраф умельцам впаяли. Талант надо развивать а не гнобить.

10.06.2020 11:18
Дурдом

В Америке куча частников делает оружие и ничего. А теперь этим парням, чтобы заплатить штраф надо будет сделать и продать по три штуки на брата.
p.s. оружие должно быть в свободной продаже.

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