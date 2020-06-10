Двое жителей Алтая решили подзаработать и сделали боевой автомат

Индустриальный районный суд Барнаула вынес приговор 33-летнему жителю городского поселка Власиха и 39-летнему уроженцу Павловского района за незаконное изготовление огнестрельного оружия и попытку его сбыта.

Как рассказали amic.ru в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, сообщники нашли желающего купить автомат Калашникова и решили подзаработать.

Для этого один из них приобрел охолощенное оружие. Затем, используя специальное оборудование, злоумышленники переделали образец, чтобы он мог стрелять патронами калибра 7,62 мм.

Противоправные действия пресекли сотрудники регионального управления ФСБ осенью 2019 года. Они задержали мужчин сразу после совершения сделки.

Суд признал подсудимых виновными. Одному из них назначили 3,5 года условно и 220 тысяч рублей штрафа, второму – три года лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.

УФСБ России по Алтайскому краю обращается к людям, которым известны аналогичные факты, с просьбой сообщать об этом по телефону доверия: 63-81-55 или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.